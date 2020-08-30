Министерство юстиции Германии приняло к рассмотрению запрос российской Генпрокуратуры о правовой помощи по делу Навального, находящегося на лечении в берлинской клинике Шарите, пишет газета Welt am Sonntag.

Речь в запросе идет о передаче результатов анализов и информации о диагнозе политика. Если просьба будет удовлетворена, делом займется Генпрокуратура Берлина.

Запрос российской стороны был направлен 27 августа. Тогда правоохранители отмечали, что "свидетельств о преступных действиях, совершенных в отношении Навального" пока нет.

Проверку по делу также ведет Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Напомним, Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Соратники оппозиционера считают, что его отравили. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту. ФБК и близкие Навального обращались в СКР с требованием возбудить уголовное дело. МВД провело доследственную проверку, но дело возбуждать не стало.

При этом лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин. Омские врачи также объявляли Навального нетранспортабельным.

Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин, в университетскую клинику Charite после длительной задержки.

24 августа клиника заявила, что, судя по результатам независимых лабораторий, пациент был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество в организме не выявили. Для лечения была избрана терапия атропином.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия. К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент "Новичок", который использовался в Солсбери.

Их наличие в организме Алексея Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях.

Политик по-прежнему находится в искуственной коме, его состояние врачи описывают как "стабильное", но требующего серьезного внимания. На данный момент медики не могут предсказать тяжелых последствий отравления для здоровья Навального.