ВСЕ ФОТО Минский ОМОН объявил Лукашенко своим "полноценным бойцом"

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Совет командиров ОМОНа ГУВД Минского горисполкома вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко черный берет - высший знак отличия омоновцев, для получения которого обычно нужно проходить специальные испытания

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Лукашенко отметил, что не сдаст экзамены, в ответ командир отряда Дмитрий Балаба пояснил, что берет вручается ему за "особые заслуги", что предусмотрено соответствующим положением

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Совет командиров ОМОНа ГУВД Минского горисполкома вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко черный берет - высший знак отличия омоновцев, для получения которого обычно нужно проходить специальные испытания.

Лукашенко отметил, что не сдаст экзамены, в ответ командир отряда Дмитрий Балаба пояснил, что берет вручается ему за "особые заслуги", что предусмотрено соответствующим положением. "Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа", - сказал Балаба, слова которого приводит БелТА.

Лукашенко при посещении отряда милиции особого назначения вручил награды представителям МВД, Минобороны, КГБ, Госпогранкомитета и Службы безопасности президента. Выступая перед омоновцами, он заявил, что, если бы "люди в погонах зря ели хлеб" и "дрогнули" во время августовских протестов, "мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна..."

"Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году", - сказал Лукашенко. Он в очередной раз выразил убежденность, что главную роль в организации протестов играют "зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость".

"Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера", - заявил президент. По его словам, "мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли", поэтому "сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся "змагары" [борцы] продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, "во благо белорусского народа".

Эти люди, продолжил Лукашенко, называют себя патриотами, "хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны".

В конце августа вирусную популярность приобрело видео, на котором Лукашенко в бронежилете и с автоматом в сопровождении экипированного как спецназовец младшего сына Коли прибыл на вертолете к своей резиденции в Минске. Президент назвал протестующих у Дворца Независимости "крысами", а силовиков - "красавцами". Эти кадры стали предметом пародий и многочисленных мемов.