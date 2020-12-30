8 января 2020 года под Тегераном после взлета был сбит пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли

IRCS / Twitter Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четверо афганцев, трое граждан Германии и трое британцев

IRCS / Twitter

Кабинет министров Ирана одобрил выплату компенсации в 150 тысяч долларов семьям жертв катастрофы украинского самолета, который был сбит зенитной ракетой в окрестностях Тегерана после взлета. Об этом заявила в среду вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди.

"Правительство выплатит по $150 тыс. или эквивалентную сумму в евро семьям каждой из жертв украинского пассажирского самолета, как только они будут выделены согласно докладам и документам, - приводит слова Джонейди агентство IRNA. - Выплата поручена министерству дорог и городского развития. Она должна произойти до первой годовщины инцидента. Иранское правительство уплатит деньги семьям погибших пассажиров, невзирая на их расу или национальность в соответствии с международными нормами".

Ранее в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву пока так и не удалось получить от иранской стороны технический отчет о катастрофе, а подвижек в переговорах нет. Об этом сообщает ТАСС.

8 января 2020 года под Тегераном после взлета был сбит пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четверо афганцев, трое граждан Германии и трое британцев.

16 января стало известно, что правительства государств, граждане которых погибли при крушении самолета, требуют от Тегерана полного признания вины и выплаты компенсации родным жертв авиакатастрофы. Главы МИД Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины потребовали "независимого расследования с последующими прозрачными и беспристрастными судебными процессами". Впоследствии Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 тысяч долларов за каждого погибшего, назвав компенсацию недостаточной.

В июне стало известно, что черные ящики украинского самолета не были отправлены Киеву в срок из-за пандемии коронавируса. Однако в конце июля "черные ящики" самолета были доставлены в Париж и расшифрованы. Сообщалось, что самолет был сбит из-за неправильной настройки комплекса ПВО. Военные приняли авиалайнер за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

По утверждению иранских военных, пуск ракеты в сторону лайнера произошел "по ошибке": якобы оператор системы ПВО, не имея связи с вышестоящим командованием, самостоятельно принял неверное решение поразить в небе цель, которая могла нести потенциальную угрозу военным объектам и была похожа на крылатую ракету. По данным СМИ, в самолет попала даже не одна, а две ракеты. По версии одного из авиационных экспертов, они были запущены в автоматическом режиме, пока военные совершали утренний намаз.

Часть ответственности за произошедшее Тегеран возложил на Вашингтон: мол, к катастрофе привела напряженность в регионе, возникшая из-за американского авиаудара по аэропорту Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.