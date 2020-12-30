Разведывательные службы США полагают, что Тегеран, возможно, планирует нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке. Этот вероятный удар приурочен к годовщине убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об опасениях разведслужб сообщил в среду телеканал Fox News, на который ссылается ТАСС.

По словам его источников, у Пентагона имеется информация, согласно которой Иран по-прежнему "хочет отомстить за это убийство". Как уточнил сотрудник американского военного ведомства, есть свидетельства подготовки в Ираке атак, "для осуществления которых требуется помощь Ирана". Источник уточнил, что пока нет полной ясности относительно того, идет ли речь о "планировании на случай непредвиденных обстоятельств" или о непосредственной подготовки к нанесению ударов.

Разведывательные службы США допускают возможность атак Ирана в отношении американских сил или союзников Вашингтона и в других странах. Как уточнил источник, "наибольшее беспокойство вызывает Ирак". Причем удары могут быть нанесены как баллистическими ракетами малой дальности, так и крылатыми ракетами и квадрокоптерами, аналогичными тем, которые использовались при атаке на нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco в прошлом году.

В настоящий момент риск атаки со стороны Ирана американские разведслужбы оценивают как самый высокий с момента устранения Сулеймани год назад. Предыдущее схожее обострение отношений было в мае 2019 года, когда американская группировка на Ближнем Востоке была усилена авианосцем "Авраам Линкольн".

Нынешняя напряженность началась с того, что 20 декабря по посольству США в Багдаде была выпущена 21 ракета. Это был крупнейший обстрел дипломатического квартала в иракской столице за последние 10 лет. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за произошедшее на Тегеран и пригрозил ответными мерами. В доказательство причастности Ирана к атаке он разместил в Twitter фотографию трех боеприпасов, которые он назвал иранскими. "Несколько дружественных оздоровительных советов Ирану: Если хоть один американец будет убит, я возложу ответственность за это на Иран. Подумайте над этим ", - написал президент США.

После ракетного обстрела посольства США силы безопасности Ирака арестовали нескольких подозреваемых.

По сведениям телеканала Fox News, именно опасениями новых ударов со стороны Ирана обусловлена переброска на Ближний Восток стратегических бомбардировщиков B-52, о которой объявило в среду Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США. В зону его оперативной ответственности входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Глава СЕНТКОМ генерал Фрэнк Маккензи предупредил, что США "готовы ответить на любую агрессию" на Ближнем Востоке, направленную против американских граждан или интересов.

Наращивание сил перед уходом Трампа

Ранее в среду два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress выполнили беспосадочный полет с территории США в район Ближнего Востока к границам Ирана и обратно. Об этом сообщили в соцсетях британские авианаблюдатели, отследившие их маршрут по сигналам бортовых транспондеров.

Бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот, штат Северная Дакота, совершившие трансатлантический перелет, в среду были зафиксированы над Средиземным морем, Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и над Персидским заливом к югу от границ Ирана. Перелет бомбардировщиков через Атлантику на Ближний Восток и обратно обеспечивали американские самолеты-заправщики KC-135 и KC-10, передает "Интерфакс".

Как сообщало Центральное командование вооруженных сил США, аналогичную операцию два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress выполнили в конце ноября. В воздухе они находились более 24 часов.

Еще одна такая миссия в начале декабря не удалась из-за выхода из строя у американского стратегического бомбардировщика одного из восьми двигателей. После трансатлантического перелета он вынужден был изменить курс над Средиземным морем и совершить посадку на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Как сообщала в минувший четверг кувейтская газета Al Qabas, Тегеран в экстренном порядке развертывает дополнительные силы противовоздушной обороны, в том числе с использованием российских систем, вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциальных ракетных ударов США.

"Иран усиливает ПВО своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности в ожидании любых внезапных военных событий, которые могут произойти в свете напряженности между США и Ираном перед уходом президента Трампа из Белого дома", - отмечала газета.

В частности, усиливается ПВО ядерных объектов в Фордо и Натанзе - ключевых иранских предприятий по обогащению урана, закрытия которых добивались США.

Издание, ссылаясь на информированные иранские источники, указало, что Корпус стражей исламской революции, в частности, развернул вблизи ядерного объекта Фордо дополнительно комплекс "Бавар-373" вместе с российской системой ПВО для обеспечения его защиты.

По сообщению Пентагона, 21 декабря в Персидский залив вошла атомная подводная лодка ВМС США USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. При этом она демонстративно заходила через Ормузский пролив в надводном положении. С 23 по 27 декабря подлодка посетила американскую базу 5-го оперативного флота в Бахрейне. Также в Персидский залив вошли два ракетных крейсера ВМС США.

По данным арабских источников, на минувшей неделе в Персидский залив вошла и израильская подводная лодка с крылатыми ракетами. Дальность их действия составляет не менее 1,6 тыс. км.

Ровно год назад отношения США и Ирана были тоже накалены. Перед самым новым годом в Багдаде произошли беспорядки у стен американского посольства. Американцы не пострадали, но ограда комплекса зданий была повреждена, и для усиления охраны пришлось вызывать подкрепление морских пехотинцев из Кувейта.

В ночь на 3 января американский беспилотник в окрестностях багдадского аэропорта обстрелял группу людей. Среди погибших оказались иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис, прибывшие из Сирии.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Год назад военная напряженность в регионе обернулась страшной трагедией: иранские ПВО, ожидая 8 января немедленного ответного удара США, сбили зенитной ракетой пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четверо афганцев, трое граждан Германии и трое британцев.

По утверждению иранских военных, пуск ракеты в сторону лайнера произошел "по ошибке": якобы оператор системы ПВО, не имея связи с вышестоящим командованием, самостоятельно принял неверное решение поразить в небе цель, которая могла нести потенциальную угрозу военным объектам и была похожа на крылатую ракету. По данным СМИ, в самолет попала даже не одна, а две ракеты. По версии одного из авиационных экспертов, они были запущены в автоматическом режиме, пока военные совершали утренний намаз.

Часть ответственности за произошедшее Тегеран возложил на Вашингтон: мол, к катастрофе привела напряженность в регионе, возникшая из-за американского авиаудара по аэропорту Багдада. Через год после авиакатастрофы Тегеран согласился выплатить семьям погибших по 150 тысяч долларов в качестве компенсации.

Между тем один из иракских чиновников заявил Fox News, что иранцы могут готовить атаки против американцев не только в связи с гибелью Сулеймани. В ноябре в Иране с использованием пулемета с дистанционным управлением был убит ведущий физик-ядерщик. Операцию по ликвидации ученого могли осуществить израильские спецслужбы, которые работают в тесном сотрудничестве с США.