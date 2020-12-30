По информации источника агентства, причиной взрыва стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена

Alayyam.info

Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до двенадцати человек минимум, сообщает газета The Independent со ссылкой на источники в правительстве Йемена. Бегущая строка на сайте телеканал Al Arabiya сообщает о 25 погибших, передает "Интерфакс". Более 20 человек получили ранения, сообщил РИА "Новости" местный источник.

Серия мощных взрывов прозвучала в районе зала прилетов аэропорта во время прибытия членов нового правительства. Министры не пострадали, так как во время ЧП они находились в самолете, позднее их перевели в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцеплены силами безопасности.

По информации источника агентства, причиной взрыва стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. По данным корреспондента канала Sky News Arabia, в аэропорту Адена произошло два взрыва, один из которых был нацелен на взлетно-посадочную полосу, а другой произошел в холле аэропорта.

Корреспондент не смог определить, были ли причинами взрывов мины-ловушки, дроны или баллистические ракеты. В результате взрывов на взлетно-посадочной полосе аэропорта образовалась большая воронка, а также пострадала приемная. Члены нового правительства, назначенного 18 декабря, прибыли в Аден из Эр-Рияда.

В кабинет, сформированный по итогам договоренностей прошлого года в Эр-Рияде между международно признанным правительством и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, вошли пять министров-южан.

Breaking: A number of explosions and gunfire heard at #Aden airport in #Yemen shortly after plane carrying Saudi Arabia backed new government landed at the airport. pic.twitter.com/RiMfEhOAdB — News_Executive (@News_Executive) December 30, 2020

NEW - video of the explosion(s) at Aden Airport in #Yemen. Initial reports claim either mortars or drones were used in the attack.pic.twitter.com/HIha6sdUpO — Disclose.tv ???? (@disclosetv) December 30, 2020

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда повстанцы-хуситы (шииты) выступили против правительства. В 2015 году на помощь президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади пришла коалиция арабских государств, в которую вошли, в частности, ОАЭ и Саудовская Аравия. Хуситов же стал поддерживать Иран.

В мае 2018 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщало, что с весны 2015 года в Йемене погибли почти 6,4 тыс. мирных жителей, более 10 тыс. пострадали, причем большинство погибших стали жертвами ударов арабской коалиции. Эксперты также пришли к выводу, что в охваченном гражданской войной Йемене за три с лишним года умерли от голода 85 тысяч детей, а миллионы людей оказались на грани голода. Ситуация в Йемене стала крупнейшей гуманитарной катастрофой в мире в последние годы.

Внутриполитическая обстановка в Йемене продолжала усложняться. Начался раскол внутри коалиции арабских государств и их союзников. В начале интервенции на стороне правительства Йемена воевали и сепаратисты с юга страны. Однако в апреле 2017-го президент Йемена отправил в отставку губернатора Адена Айдаруса аль-Зубайди, заподозрив его в нелояльности. Это привело к массовым протестам, а потом и к формированию Южного переходного совета, председателем которого стал аль-Зубайди. Его сторонники заявили о намерении "восстановить Южное государство", под которым подразумевается Южно-Йеменская Республика, существовавшая с 1967 года до 1990 года. Сепаратистов поддержали ОАЭ, а Саудовская Аравия осталась на стороне правительства Йемена.

В 2019 году политики заговорили и о том, что ситуация в Йемене может иметь непредсказуемые последствия и для всей мировой экономики. По словам наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана, если ведущие мировые державы не сумеют сдержать Иран, который оказывает военную поддержку хуситам, "мы увидим дальнейшую эскалацию", а "цены на нефть вырастут немыслимо".

Эти слова прозвучали после того, как в ночь на 14 сентября 18 беспилотниками и семью ракетами были атакованы предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкайк, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Они пообещали продолжить атаки в гораздо больших масштабах, пока Саудовская Аравия не прекратит военные действия в Йемене.