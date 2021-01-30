Генеральная прокуратура Белоруссии готовит пакет документов о признании популярного у оппозиции бело-красно-белого флага и "иной символики" экстремистскими, сообщила государственному телеканалу "Беларусь 1" официальный представитель ведомства Анжелика Курчак

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Генеральная прокуратура Белоруссии готовит пакет документов о признании популярного у оппозиции бело-красно-белого флага и "иной символики" экстремистскими, сообщила государственному телеканалу "Беларусь 1" официальный представитель ведомства Анжелика Курчак.

В сюжете говорится, что в годы Великой Отечественной войны БЧБ-флаг стал "символом зверств на белорусской земле". Коллективное обращение в Генпрокуратуру с требованием запретить к публичной демонстрации "незарегистрированную символику" направили "более сотни граждан".

Сейчас бело-красно-белый флаг относится к незарегистрированной символике в Белоруссии. Его нельзя использовать на массовых мероприятиях, однако в официальный список запрещенной символики он не входит.

Один из инициаторов обращения в Генпрокуратуру Петр Шапко рассказал Tut.by, что под документом подписалось около 140 человек. Они выступают против бело-красно-белого флага "во всех формах его проявления и изображениях". По словам Шапко, история существования БЧБ-флага - "это история проигрыша, позора и оккупации".

"Этот флаг не может принять большая часть нашего общества, в том числе и существенная часть протестных масс. Любой нормальный белорус, который знает его реальную историю, не может испытывать к данному символу положительных эмоций, разве что он потомок тех полицаев, которые истребляли собственный народ в угоду нацистским оккупантам", - заявил Шапко.

Координационный совет белорусской оппозиции в свою очередь создал петицию против признания бело-красно-белой символики экстремистской. "Мы считаем, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей", - говорится в тексте. Попытку запретить БЧБ-флаг авторы обращения считают "не желанием народа, а прихотью 100 человек".

На момент написания материала петицию подписали 18 тысяч человек. Если наберется как минимум 50 тысяч подписей инициаторы обращения смогут выступить в законодательной инициативой, это предусмотрено Конституцией Белоруссии. Координационный совет требует прекратить преследование белорусов за использование символики, "которая представляет собой нематериальную культурную ценность", и признать бело-красно-белый флаг историко-культурным наследием.

"В сущности, режим боится сочетания двух цветов. Но, запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную, он только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа. Ведь он становится символом справедливости, чести и единства", - заявила в Telegram лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

В ноябре 2020 года МЧС Белоруссии своим постановлением изменило правила пожарной безопасности для жилых домов, запретив вывешивать на фасадах "изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством". Под запрет попали именно бело-красно-белые флаги.