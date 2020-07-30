ВСЕ ФОТО Задержанные в Белоруссии граждане РФ, которых называют боевиками ЧВК Вагнера, подозреваются в подготовке терактов, возбуждено уголовное дело

Стоп-кадр видео АТН: новости Беларуси и мира / YouTube Перед заседанием некоторые кандидаты не исключали, что в свете громкого задержания "боевиков" кого-то из кандидатов снимут с выборов или задержат, приписав им связь с задержанными. Однако, со слов участников встречи, в ЦИК их предупредили о возможных провокациях перед выборами и об усилении мер безопасности

Стоп-кадр видео АТН: новости Беларуси и мира / YouTube 29 июля белорусские госСМИ сообщили о задержании под Минском и на юге страны 33 россиян, которые якобы состоят в ЧВК Вагнера. Сначала группа заселилась в минскую гостиницу, а чуть позже переехала в санаторий под Минском, где и была задержана

Стоп-кадр видео АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Задержанные в Белоруссии граждане РФ, которых называют боевиками ЧВК Вагнера, подозреваются в подготовке терактов, возбуждено уголовное дело, сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков. По его словам, задержанные дают показания. Равков пообщался с журналистами после экстренного заседания Центральной избирательной комиссии, на которое были приглашены зарегистрированные кандидаты в президенты (9 августа в Белоруссии президентские выборы).

Перед заседанием некоторые кандидаты не исключали, что в свете громкого задержания "боевиков" кого-то из кандидатов снимут с выборов или задержат, приписав им связь с задержанными. Однако, со слов участников встречи, в ЦИК их предупредили о возможных провокациях перед выборами и об усилении мер безопасности, сообщает Tut.by.

Кандидат Анна Канопацкая сообщила, что теперь на массовых мероприятиях будут установлены рамки и заграждения. По словам кандидата Андрея Дмитриева, госсекретарь Совбеза на экстренном заседании сообщил, что в России недалеко от Пскова и Невеля якобы готовятся новые группы боевиков, передает белорусская редакция "Радио Свобода".

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Кандидатам также сообщили, что в Белоруссии находится еще около 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, в связи с чем есть риск в основном на массовых мероприятиях. Некоторые задержанные, по словам Равкова, якобы дают показания, что "приехали делать революцию". На вопрос Дмитриева, возможно ли отключение интернета в день выборов 9 августа, Равков ответил, что такой вариант не исключен "если будет опасность", передает издание "Наша Нiва".

"Пока это вызывает больше вопросов. Так получается в Беларуси: живем мы пять лет спокойно, никто никого не трогает. И прям буквально к выборам начинают крысы сходить с ума, "Вагнер" приезжает не тот. Пока это выглядит как желание еще больше отодвинуть выборы от общества или общество от выборов под предлогом заботы о независимости, которая нам всем дорога", - прокомментировал Дмитриев.

29 июля белорусские госСМИ сообщили о задержании под Минском и на юге страны 33 россиян, которые якобы состоят в ЧВК Вагнера. Сначала группа заселилась в минскую гостиницу, а чуть позже переехала в санаторий под Минском, где и была задержана. В сообщении агентства БелТА отмечалось, что мужчины привлекли внимание администрации санатория "не характерным для российских туристов поведением" и однообразной одеждой в стиле милитари. Они не развлекались, не употребляли алкоголь и держались обособленно, "внимательно изучили территорию и окружение" санатория. При себе у задержанных была ручная кладь и три больших чемодана на всю группу.

Агентство также сообщало со ссылкой на правоохранительные органы, что всего в Белоруссию прибыло около 200 боевиков "для дестабилизации обстановки в период избирательной компании". Представитель группы "А" КГБ рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1", что оперативно-боевое мероприятие планировалось и проводилось с учетом "подтвержденной оперативной информации о наличии у подозреваемых лиц реального опыта участия в локальных вооруженных конфликтах".

"Во время задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как к основанию непривлечения их к административной либо уголовной ответственности", - заявил источник телеканала.

В эфире были показаны задержание россиян и изъятые у них предметов. На кадрах видны российские рубли и американские доллары, банковские карты, паспорта РФ, документы, презервативы, листы с текстом на арабском языке, инструкции, шевроны с надписью: "Наш бизнес - смерть, и бизнес идет хорошо".

Российский источник "Интерфакса", знакомый с подробностями задержания, вечером 29 июля сообщил, что у россиян "не обнаружено запрещенных в Белоруссии предметов", и законов страны они не нарушали. "Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без применения насилия. После допросов состав преступления установить так и не удалось", - говорил он.

По его словам, часть задержанных имеет формально два гражданства: у некоторых помимо российских есть украинские паспорта, но по сути они утратили силу при приобретении российского гражданства.

В СМИ выдвигалась версия, что российские наемники могли "транзитом" направляться в Африку, а именно в Судан. На кадрах их задержания видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии заявил, что "если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения". Однако "получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали".

После задержания группы россиян президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал экстренное совещание членов Совбеза, назвав случившееся "чрезвычайным происшествием". "Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения", - заявил Лукашенко. При этом он отметил, что цели "опорочить близкую нам страну" нет.

После совещания госсекретарь Совбеза сообщил, что погранкомитет Беларуси усилит оперативное прикрытие госграницы, в том числе с Россией, в рамках отслеживания лиц, которые ее пересекают. Лукашенко также поручил усилить контроль за допуском в места проведения массовых мероприятий. "Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления: снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", - сказал Равков.

МИД Белоруссии вызвал послов России и Украины: последнего в связи с тем, что, по словам Равкова, около 14 человек из числа задержанных "были зафиксированы в Донбассе".