Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых задержали под Минском, ехали транзитом через республику. Он также добавил, что, по предварительной информации, россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия. Эта фирма в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, но не в Белоруссии.
"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", - сказал посол. Его слова приводит "Интерфакс".
Мезенцев также подчеркнул, что "ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, "неготовность" поднять "добрую чарку" за друзей - в период пребывания в любом санатории Беларуси - не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований".
Дипломат подчеркнул, что Москва ждет от Минска доказательств обоснованности задержания граждан РФ.
Он сообщил, что направил в МИД Белоруссии ноту о допуске к задержанным россиянам консулов.
29 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании, еще один человек был задержан на юге страны". В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные являются бойцами ЧВК Вагнера и прибыли в Белоруссию для "дестабилизации ситуации перед президентскими выборами".
Следственный комитет страны сообщил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. Возбуждено уголовное дело.