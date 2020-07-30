Дмитрий Мезенцев

Посольство РФ в Республике Беларусь 29 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании, еще один человек был задержан на юге страны"

Телеканал ОНТ / YouTube

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых задержали под Минском, ехали транзитом через республику. Он также добавил, что, по предварительной информации, россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия. Эта фирма в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, но не в Белоруссии.

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", - сказал посол. Его слова приводит "Интерфакс".

Мезенцев также подчеркнул, что "ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, "неготовность" поднять "добрую чарку" за друзей - в период пребывания в любом санатории Беларуси - не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований".

Дипломат подчеркнул, что Москва ждет от Минска доказательств обоснованности задержания граждан РФ.

Он сообщил, что направил в МИД Белоруссии ноту о допуске к задержанным россиянам консулов.

29 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании, еще один человек был задержан на юге страны". В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные являются бойцами ЧВК Вагнера и прибыли в Белоруссию для "дестабилизации ситуации перед президентскими выборами".

Следственный комитет страны сообщил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. Возбуждено уголовное дело.