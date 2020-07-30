Дмитрий Мезенцев 29 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании, еще один человек был задержан на юге страны"
 
 
 
Дмитрий Мезенцев
Посольство РФ в Республике Беларусь
 
 
 
29 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании, еще один человек был задержан на юге страны"
Телеканал ОНТ / YouTube

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых задержали под Минском, ехали транзитом через республику. Он также добавил, что, по предварительной информации, россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия. Эта фирма в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, но не в Белоруссии.

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", - сказал посол. Его слова приводит "Интерфакс".

Мезенцев также подчеркнул, что "ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, "неготовность" поднять "добрую чарку" за друзей - в период пребывания в любом санатории Беларуси - не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований".

Дипломат подчеркнул, что Москва ждет от Минска доказательств обоснованности задержания граждан РФ.

Он сообщил, что направил в МИД Белоруссии ноту о допуске к задержанным россиянам консулов.

29 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании, еще один человек был задержан на юге страны". В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные являются бойцами ЧВК Вагнера и прибыли в Белоруссию для "дестабилизации ситуации перед президентскими выборами".

Следственный комитет страны сообщил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. Возбуждено уголовное дело.