МИД Белоруссии провел беседы с российским послом Дмитрием Мезенцевым и исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским после задержания 33 граждан России, которых называют боевиками ЧВК Вагнера

Министерство иностранных дел Республики Беларусь Как сообщается на сайте белорусского ведомства, до российской стороны доведена предметная информация о задержанных. У посла РФ "запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах"

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МИД Белоруссии провел беседы с российским послом Дмитрием Мезенцевым и исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским после задержания 33 граждан России, которых называют боевиками ЧВК Вагнера.

Как сообщается на сайте белорусского ведомства, до российской стороны доведена предметная информация о задержанных. У посла РФ "запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах".

У Врублевского запрошена "релевантная информация", которая может быть использована для "всестороннего анализа и оценки причин" присутствия россиян в Беларуси. По данным МИД, некоторые задержанные имеют украинское происхождения и украинские паспорта. Также есть "подтвержденные сведения" о том, что ряд задержанных участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

"Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", - добавили в МИДе.

В министерстве иностранных дел Украины по итогам встречи сообщили, что правоохранительные органы страны будут решать вопрос о возможной экстрадиции или "иных правовых действиях" в отношении задержанных в Белоруссии граждан.

"Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует о том, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос в комментарии "5 каналу" сообщил, что Украина может потребовать выдачи задержанных уроженцев страны вместе с другими предполагаемыми боевиками ЧВК Вагнера. "Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны", - сказал Кривонос.

Российский МИД официальных комментариев после вызова посла Дмитрия Мезенцева не давал. В Кремле заявили, что ждут от Минска "исчерпывающей информации". "Отсутствует информация о противоправных действиях, которые могли бы стать причиной [задержания]. Россияне и белорусы свободно ездят друг к другу. В РФ находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь. Это не значит, что они занимаются чем-то противоправным", - цитирует издание "Подъём" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В Кремле ожидают деталей от российского посла в Минске и "по линии спецслужб", передает РИА "Новости". Информацию о том, что "какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать", в Москве считают инсинуациями, цитирует Пескова РБК.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль не признает украинского гражданства задержанных: "Они граждане России". На вопрос журналистов, почему в РФ не преследуют членов ЧВК Вагнера за участие в боевых действиях в Донбассе, Песков заявил, что в России "де-юре такого понятия, как ЧВК, нет". "Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия, как ЧВК, нет", - сказал Песков. При этом он пообещал, что Кремль учтет заявление писателя Захара Прилепина, по словам которого, среди задержанных есть "два или три бойца", служивших вместе с ним в Донбассе. На вопрос о том, что будет, если задержанных выдадут Украине, Песков, что сначала надо понять, в чем они обвиняются.

В связи с задержанием россиян в Белоруссии возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Подробности дела и версия следствия не приводятся. О задержании группы граждан РФ 29 июля сообщили белорусские госСМИ со ссылкой на правоохранительные органы. 32 человека были задержаны в санатории под Минском, еще один - на юге страны. В сообщениях говорилось, что мужчины привлекли внимание администрации санатория "не характерным для российских туристов поведением" и однообразной одеждой в стиле милитари.

Постояльцы не участвовали в увеселительных мероприятиях, не пили алкоголь, вели себя обособленно и старались не выделяться, а также внимательно изучили территорию. По версии правоохранителей, всего в Белоруссии находится 200 боевиков, целью которых является "дестабилизация обстановки" в стране в преддверии президентских выборов 9 сенября.

В связи с задержанием группы ЦИК утром 30 июля созвал на экстренное заседание кандидатов в президенты. На нем госсекретарь Совета безопасности Белоруссии предупредил о возможных провокациях, усилении мер безопасности на границе и на массовых мероприятиях. Он заявил, что оставшиеся на свободе боевики обучены подрывной деятельности и снайперской стрельбе, а также сообщил о новой боевой группе, которая якобы дислоцируется в Псковской области России.