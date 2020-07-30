Власти Германии запросили сотрудничество России в поиске бывшего члена совета директоров немецкой платежной системы Wirecard Яна Марсалека, исчезнувшего после пропажи со счетов компании двух миллиардов евро. Как пишет The Wall Street Journal, запрос был направлен 22 июля, по состоянию на 28 июля Москва на него не ответила.

По информации издания, Германия попросила у российских властей предоставить информацию о том, въезжал ли топ-менеджер на территорию страны. Кроме того, Интерпол распространил международный ордер на арест Марсалека.

В июне 2020 года аудиторы Wirecard обнаружили, что на счетах компании не хватает 1,9 миллиарда евро. После этого гендиректора компании арестовали, менеджмент был уволен. Марсалек заявил, что найдет пропавшие деньги, но вскоре исчез. Его разыскивают власти Германии и Австрии.

По данным расследования Insider, Bellingcat, Der Spiegel и издательства McClatchy, Марсалек через эстонскую границу уехал в Белоруссию. Позже немецкое издание Handelsblatt сообщило, что топ-менеджер находится в России. Журналисты утверждали, что из-за конфликта российского руководства с президентом страны Александром Лукашенко сотрудники ГРУ сочли, что оставлять Марсалека в другой стране слишком рискованно, и перевезли его в Россию. Сейчас он якобы находится в частном доме под Москвой под надзором ГРУ.

Марсалека подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. За последние 10 лет он больше 60 раз приезжал в России по шести разным австрийским паспортам. The Insider, Bellingcat и Der Spiegel предполагают, что Wirecard могла заниматься денежными переводами для финансирования российских ЧВК в Африке. А Financial Times писала, что для завоевания авторитета среди финансистов Марсалек показывал партнерам секретные документы о расследовании отравления Скрипалей в Солсбери и российском яде "Новичок".