В столице Белоруссии на акцию в поддержку кандидата на пост президента Светланы Тихановской пришли около 34 тысяч человек, сообщает правозащитный центр "Весна". Трансляцию с митинга вел Tut.by.

Участники "агитационного пикета" собрались в четверг в парке Дружбы народов. Акция проходила в форме концерта, а собираться на нее жители белорусской столицы начали за час до официального начала мероприятия. В парке собралось столько людей, что они не уместились на огороженной для концерта лужайке и людям пришлось стоять за ограждениями.

К месту проведения митинга были стянуты значительные силы милиции. Перед началом концерта они начали устанавливать заграждения, объясняя это усилением мер безопасности из-за терактов, которые якобы готовили оказавшиеся на территории Белоруссии российские наемники. Кроме людей в форме на мероприятии присутствовали и сотрудники в штатском, но задержаний не было.

Со сцены перед собравшимися выступил отец Дмитрия Фурманова - задержанного координатора инициативной группы Тихановской. Мужчина обратился к молодым людям: "Пожалуйста, помогите прозреть вашим родителям и старикам. Я сам был такой до недавнего времени и только сейчас прозрел".

Затем выступили супруги оппозиционеров Павла Северинца и Николая Статкевича, певица Лера Яскевич и кандидат в президенты Светлана Тихановская. "Власть мне не нужна, но муж за решеткой. Мне пришлось спрятать детей. Я устала терпеть, я устала молчать, я устала бояться. А вы?", - обратилась она к собравшимся.

По словам Тихановской, государство тратит деньги на ледовые дворцы, славянские базары, а на простых людей и больных детей их не хватает. "Почему в нашем социальном государстве деньги есть только на то, чего хочет власть, а старики вынуждены продавать ягоды на трассе и носочки в переходе. Разве это справедливо?" - спросила она.

Тихановская также вспомнила задержания 14 июля, когда "мирных людей били и забирали в автозаки". "Я смотрела на ОМОН и милицию и думала, что вы делаете, ведь на улицу выходят ваши матери, сестры, братья. Люди просто хотят выразить свое мнение. Дорогие военные, посмотрите нам в глаза, мы такие же, как вы", - сказала кандидат в президенты.

Светлана Тихановская рассказала про встречу в ЦИК утром 30 июля по поводу сложившейся ситуации. "Глядя мне в глаза, высокопоставленные чиновники говорили, что для них самое главное - это жизнь человека. Я на секунду в это поверила, но когда потом я узнала. что Сергею (мужу Светланы. - Прим. NEWSru.com) переквалифицировали статью на ст. 293 (подготовка и активное участие в массовых беспорядках) и привязали к его делу этих "боевиков" (задержанных наемников из ЧВК Вагнера. - Прим. NEWSru.com). Вы говорили, что жизнь человеческая и судьба для вас важна? И через пару часов вы ломаете судьбу человека, ни одного - судьбу всех политзаключенных, семей этих людей, судьбу всего народа", - заявила кандидат в президенты.

По словам Тихановской, "ситуация с боевиками очень страшная". "Беда пришла откуда не ждали, хотя это было ожидаемо", - подчеркнула она.

Светлана Тихановская добавила, что "с этими боевиками надо разбираться отдельно, а выборы пускай проходят по закону". "Никто не поверит, что этих боевиков нам прислали именно к выборам. Они говорят о какой-то революции. Боже мой, какая революция? Люди, мы ведь просто хотим честных выборов. Какая революция? Так зачем вы провоцируете свой народ? Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди", - добавила Светлана Тихановская.

Она пообещала сделать три вещи, став президентом: освободить политзаключенных и экономических заключенных, провести референдум по возвращении Конституции 1994 года, а также в течение полугода провести новые выборы главы государства.

Ведущий со сцены заявил, что белорусы собрали пострадавшим за время кампании 260 тысяч рублей: на штрафы задержанным и в помощь тем, кто потерял работу из-за своей политической позиции.

Около 22:00 люди стали расходиться. Автозаки, автобусы, машины силовиков, которые стояли на улице Карастояновой, начали разъезжаться.

Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты Белоруссии после того, как ее мужа - Youtube-блогера Сергея Тихановского - не допустили к участию в выборах. Более того, в конце мая он стал фигурантом нескольких уголовных дел и с тех пор находится под арестом.