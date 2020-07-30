Граждане России, задержанные в Белоруссии на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе, подозреваются в подготовке к массовым беспорядкам (ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК Беларуси)

АТН: новости Беларуси и мира / YouTube В том же пресс-релизе СК сообщил о возбуждении ряда новых уголовных дел против автора YouTube-канала "Страна для жизни" Сергея Тихановского

Страна для жизни / YouTube

Граждане России, задержанные в Белоруссии на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе, подозреваются в подготовке к массовым беспорядкам (ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК Беларуси), сообщается на сайте Следственного комитета страны. 33 человека были задержаны "по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления".

"В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны", - говорится в сообщении.

В том же пресс-релизе СК сообщил о возбуждении ряда новых уголовных дел против автора YouTube-канала "Страна для жизни" Сергея Тихановского, задержанного в конце мая. Ему вменяется приготовление к массовым беспорядкам и ч. 3 ст. 130 УК "по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов".

Ранее блогеру было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) и по ст. 191 о воспрепятствовании работе ЦИК. Потерпевшей в рамках этого дела признана глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина.

Фигурантами дела о приготовления к массовым беспорядкам также стали оппозиционер Николай Статкевич, который собирался участвовать в президентских выборах, и "иные лица".

Сергея Тихановского задержали в Гродно 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии его жены Светланы. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.

Как писал портал Tut.by, Тихановский шел среди людей, когда его стала останавливать и хватать за одежду некая женщина. Она задавала блогеру вопросы о его канале и спрашивала, зачем он собрал людей в эпидемию коронавируса. Сторонники Тихановского ее оттеснили. Женщина пожаловалась двум милиционерам на площади, те попытались задержать блогера. Когда толпа стала оттеснять Тихановского, один из сотрудников оказался на асфальте.

После этого Тихановского задержал ОМОН. В МВД заявили, что на площади были задержаны "лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности", а двоим милиционерам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Николая Статкевича задержали 24 мая во время сбора подписей за претендентов на пост президента Белоруссии "без соответствующего разрешения Мингорисполкома". Оппозиционера обвинили в "публичном выражении своего недовольства и негативном отношении к действующей власти", он отбыл два ареста по 15 суток. По истечении срока второго ареста стало известно, что против него возбуждено уголовное дело о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Статкевич планировал баллотироваться на пост президента, однако ЦИК отказал ему в регистрации из-за непогашенной судимости. Политик, который также претендовал на пост президента Белоруссии в 2010 году, был тогда осужден на шесть лет колонии усиленного режима по по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти).

В 2015 году Статкевича помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Но судимость оппозиционера будет считаться погашенной только в 2023 году. Еще одну судимость он получил в мае 2005 года. Тогда Статкевича приговорили к трем годам ограничения свободы за организацию массовых акций протеста в Минске против фальсификации итогов референдума.