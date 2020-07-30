В среду власти Белоруссии объявили о задержании более 30 россиян. По версии белорусских властей, они входили в группу "из 200 боевиков, прибывших в Белоруссию для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании"

Телеканал ОНТ / YouTube Согласно версии, которую озвучили источники в российских спецслужбах, "вагнеровцы" могли направляться транзитом через Белоруссию в Африку или на Ближний Восток

АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

"Новая газета" проанализировала список россиян, задержанных в Белоруссии в качестве "боевиков, направленных для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами". Примерно треть из задержанных, как и утверждают белорусские власти, имеют прямое отношение к частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их фамилии есть в анкетах, которые хранила служба безопасности ЧВК в тренировочном лагере рядом с Молькино. Сведения из этих анкет оказались в распоряжении "Новой газеты".

Самый известный из задержанных "боевиков" - 42-летний Андрей Бакунович. Он фигурировал в докладе экспертов о ситуации в Ливии, представленный Совету безопасности ООН 24 апреля 2020 года и был упомянут в числе 122 установленных экспертами воюющих в Ливии бойцов "группы Вагнера".

По информации "Новой газеты", снайпер Бакунович принимал участие в боевых действиях в рядах бойцов Вагнера на территории самопровозглашенной Луганской народной республики с 2014 года. В январе 2015 года он был серьезно ранен, лечился в Луганске, затем в военном клиническом госпитале Южного военного округа России. После выздоровления в составе "группы Вагнера" Бакунович неоднократно вылетал в сирийские командировки.

Другой задержанный - 42-летний Алексей Сапронов (позывной "Моздок"). До 2013 года он работал водителем в МВД. У Вагнера Сапронов работал водителем с осени 2014 года. Несмотря на неполное среднее образование, в ЧВК он сделал карьеру и стал руководителем. Судя по опубликованной белорусским телевидением переписке в мессенджере из отобранного у "российских туристов" смартфона, Сапронов был "старшим группы".

31-летний Сергей Маслов (позывной "Артист") родом из Калужской области. Недоучившийся курсант пограничного института год провел прапорщиком в погранвойсках, еще год - бойцом в ОМОН "Зубр". С 2012 года Маслов работал мойщиком машин, таксистом, курьером. К Вагнеру в пулеметный расчет он пришел весной 2016 года, после чего побывал в Сирии.

45-летний уроженец Башкирии Рустем Зайдуллин в 2001-2003 годах служил по контракту в разведке на территории Чечни, а потом работал частным охранником. В этом качестве он привлекался к уголовной ответственности за превышение полномочий. К Вагнеру Зайдуллин пришел не позднее 2015 года. В его послужном списке есть командировки в Сирию и на Украину.

45-летний Алексей Волгин (позывной "Волга") проживал в Старом Осколе. Он является ветераном чеченской кампании 1999-2000 годов. К Вагнеру Волгин нанялся в августе 2014 года в качестве стрелка и водителя боевых машин.

46-летний Сергей Павленко (позывной "Знаменск") живет в Краснодаре. Он является майором запаса, воинская специальность - защита информации. Кроме того, Павленко работал гражданским специалистом по логистике. К Вагнеру он пришел в 2016 году.

35-летний Ринат Каримов (позывной "Аватар") - строитель из Челябинска. В 2015 году он воевал у "Моторолы" (позывной Арсена Павлова) в батальоне "Спарта", а с весны 2016 года - под руководством Вагнера.

Еще одним задержанным в Белоруссии стал 40-летний водитель из Перми Тахир Бахтигараев (позывной "Фартовый"). К Вагнеру он завербовался в начале 2015 года, а затем воевал в Сирии.

31-летний Владимир Ли (позывной "Музыкант") числится командиром расчета крупнокалиберного пулемета. После увольнения из армии в 2010 году, где он получил специальность разведчика-радиста, Ли подрабатывал без официального оформления поваром или строителем.

Прямых свидетельств о принадлежности к "группе Вагнера" задержанных Олега Дриги, Александра Руденко, Максима Кошмана, Геннадия Фетисова, Александра Шубина, Игоря Шеломенцева, Андрея Токаренко, Федора Сергеева и Артема Шацкого у "Новой газеты" пока нет. Но эти бойцы размещали в соцсетях свои фото с оружием, а иногда и в форме со знаками принадлежности к вооруженным формированиям ЛНР или ДНР, в связи с чем попали в базу украинского сайта "Миротворец", собирающего информацию о пророссийских "боевиках", причастных к вооруженному конфликту в Донбассе.

Напомним, в среду власти Белоруссии объявили о задержании более 30 россиян из ЧВК Вагнера. По версии белорусских властей, они входили в группу "из 200 боевиков, прибывших в Белоруссию для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Эту официальную версию "Новая газета" считает сомнительной, поскольку среди задержанных в санатории "туристов" нет политтехнологов, специалистов по провокациям, спецоперациям и диверсиям. "Судя по персоналиям, прибывшие - немудреные ребята, пехотный взвод без оружия", - заключает издание.

Согласно версии, которую озвучили источники в российских спецслужбах, "вагнеровцы" могли направляться транзитом через Белоруссию в Африку или на Ближний Восток. Как бы там ни было, задержание "боевиков" произошло как нельзя кстати для Александра Лукашенко, стремительно теряющего популярность в обществе. Теперь появился повод, чтобы еще больше "закрутить гайки", разгромить оппозицию, перенести или даже отменить выборы президента.