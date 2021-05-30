Джо Байден

The White House / Flickr Ожидается, что заявление будет принято по итогам саммита США-ЕС, запланированного на 15 июня

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Предложение объединить усилия в противодействии России появилось в проекте совместного заявления саммита Евросоюз-США, подготовленного европейской стороной и направленного на согласование в Вашингтон, сообщил Bloomberg.

Ожидается, что заявление будет принято по итогам саммита США-ЕС, запланированного на 15 июня. Сразу после этой встречи в Брюсселе Байден отправится в Женеву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности", - цитирует агентство текст проекта документа, касающийся того, как ЕС и США должны справляться с "беспрецедентными глобальными вызовами".

В этом документе также предлагается "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю".

Саммит позволит Европе и США "подтвердить твердую приверженность порядку, основанному на международному правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов и укрепления сотрудничества в области внешней политики и безопасности ради более демократического, справедливого, спокойного и безопасного мира", - говорится в проекте заявления.

В нем также изложено, как обе стороны могут преодолеть торговые споры эпохи экс-президента США Дональда Трампа, в частности в области тарифной политики.

Работа над текстом заявления продолжается, формулировки могут быть изменены.

Байден отправится в Европу в середине июня, в Великобритании он примет участие в саммите "Большой семёрки", а затем отправится в Брюссель, где встретится с лидерами ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что санкции как инструмент давления на Россию почти исчерпали себя, и отметил, что необходима чёткая стратегия по отношению к Москве, а не разрозненные меры. Администрация США и руководство ЕС скоординированно подошли к недавнему ужесточению санкций против Москвы в связи с заключением Алексея Навального - санкционные списки США и ЕС во многом совпадают.

Bloomberg напоминает, что саммит ЕС - США запланирован на 15 июня в Брюсселе.