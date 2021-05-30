Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно обвенчался со своей 33-летней невестой Кэрри Саймондс в Вестминстерском соборе в Лондоне в субботу

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно обвенчался со своей 33-летней невестой Кэрри Саймондс в Вестминстерском соборе в Лондоне в субботу, пишет газета The Sun. Новобрачные опубликовали фотографию, сделанную сразу после состоявшейся свадебной церемонии.

На снимке, сделанном в саду резиденции премьера на Даунинг-стрит, молодожёны, улыбаясь, смотрят друг на друга. Саймондс одета в белое платье, её голову украшает венок из белых цветов. На Джонсоне - строгий костюм с белой рубашкой и голубым галстуком, в петлице красуется белая роза.

"Премьер-министр и госпожа Саймондс поженились вчера днем, небольшая церемония прошла в Вестминстерском соборе. Пара отпразднует свадьбу с семьей и друзьями следующим летом", - говорится в заявлении официального представителя премьер-министра Великобритании.

По данным СМИ, Джонсон и Саймондс уже разослали друзьям открытки с просьбой не занимать день 30 июля 2022 года.

Как уточняет британская пресса, на церемонии присутствовали, в соответствии с антиковидными ограничениями, всего 30 гостей.

Первые сообщения о романе 56-летнего Джонсона и Кэрри Саймондс появились в прессе в начале 2019 года. В феврале 2020 года стало известно о том, что они помолвлены и что Саймондс ждет ребенка. В апреле прошлого года у пары родился сын Уилфред.