24KG / YouTube Алмазбек Атамбаев в Первомайском районном суде Бишкека, ноябрь 2020 года

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Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает РИА "Новости".

"Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение", - рассказали в канцелярии суда.

Отмененный приговор предусматривал 11 лет лишения свободы для экс-главы государства, который руководил страной с 2011 по 2017 год. На скамье подсудимых он оказался прошлым летом. Тогда его обвинили в коррупции в интересах организованной преступной группы.

Атамбаев, являвшийся лидером крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии, передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Причиной возбуждения уголовного дела стало освобождение осужденного на 16 лет чеченского вора в законе Азиза Батукаева. Его обвинили в организации массовых беспорядков в одной из колоний под Бишкеком. Тогда во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента.

В 2013 году Батукаева досрочно отпустили из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. После этого он получил новый паспорт и уехал и страны.

Среди других обвинений, выдвинутых против Атамбаева - захват заложников, организация массовых беспорядков и убийство. Сам экс-президент называл свое преследование политическим и до октября этого года оставался за решеткой. Его освободили протестующие в ходе массовых беспорядков, спровоцированных масштабными фальсификациями на выборах в парламент. Впрочем, на свободе Алмазбек Атамбаев оставался недолго: вскоре его задержали по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке, а затем опять арестовали по делу об освобождении Батукаева.