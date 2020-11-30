Обвиняемый в покушение на убийство грузинского ведущего Георгия Габунии, обматерившего президента Владмира Путина в эфире телеканала "Рустави-2", пользовался поддельным паспортом, сказано в сообщении на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, пишет "Медиазона".

В июне СГБ сообщила о задержании 38-летнего Васамбека Бокова по обвинению в подделке документов (статья 362 УК Грузии). До обнародования официальной информации гендиректор грузинского телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия сообщил на пресс-конференции, что Боков готовил покушение на журналиста Георгия Габунию, в прошлом году оскорбившего президента России Владимира Путина в телеэфире.

Сейчас силовики рассказали, что мужчина использовал поддельный паспорт и его настоящее имя Магомед Гуциев.

Кроме того, спецслужбы обвинили его в "систематической" слежке за журналистом. Гуциеву 27 ноября предъявили новое обвинение: в преследовании (часть 1 статьи 151 УК Грузии), посягательстве на личную информацию (часть 1 статьи 157 УК Грузии) и незаконном пересечении границы (статья 344 УК Грузии). Телеведущего признали потерпевшим по делу.

Ника Гварамия заверил, что у обвиняемого есть сообщники. "По информации моего источника, Боков не киллер, Боков - член группы по изучению маршрутов. Соответственно, у него непременно должен быть сообщник. Я передал следственным органам в присутствии судьи магистранта информацию, которой обладаю. По моей информации, маршрут Габуния изучался в течение долгого времени", - сказал глава телекомпании.

После задержания обвиняемого Ника Гварамия утверждал, что заказчик убийства - глава Чечни Рамзан Кадыров. "Если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают", - прокомментировал тогда эти обвинения Кадыров.

Издание "Грани.ру" обнаружило в "российских базах" Магомедова Гуциева, родившегося в Грозном в 1982 году - этот мужчина, "судя по паспортному фото, очень похож на человека, арестованного в Грузии", пишет издание. Функция сравнения лиц сервиса Microsoft Azure показала их сходство на 74%. "То есть перед нами один человек", - утверждают журналисты.

По информации издания, Гуциев из Грозного с 2008 года находится в федеральном розыске по делу об убийстве (часть 1 статьи 105 УК), а в международный розыск его объявили только после задержания в Грузии "Васамбека Бокова".