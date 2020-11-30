Избранный президент США Джо Байден повредил ногу во время игры со своей собакой по кличке Мейджор Действующий президент США Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления. "Поправляйся скорее!"
 
 
 
Избранный президент США Джо Байден повредил ногу во время игры со своей собакой по кличке Мейджор
palinchak / DepositPhotos
 
 
 
Действующий президент США Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления. "Поправляйся скорее!"
The White House / Flickr.com

Избранный президент США Джо Байден повредил ногу во время игры со своей собакой по кличке Мейджор, сообщает The New York Times со ссылкой на его офис. Из-за этого ему несколько недель придется носить ортопедический сапог. В сообщении уточняется, что Байден подвернул лодыжку, компьютерная томография показала несколько небольших трещин в ступне.

"Первоначально рентгеновские снимки не показали никаких явных переломов, но медицинский персонал заказал более детальную компьютерную томографию. Дальнейшее обследование выявило небольшие переломы двух костей в средней части стопы", - отметил врач политика Кевин О'Коннор в разговоре с ABC News.

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления. "Поправляйся скорее!", - написал Трамп в Twitter. Несмотря на полученную травму, на 30 ноября анонсирован первый еженедельный президентский брифинг для Байдена.

В начале ноября Байден объявил, что вернет собак в Белый дом - Дональд Трамп отказался от этой традиции. Немецкая овчарка Байдена Мейджор станет первым животным в Белом доме, взятым из приюта. Кроме нее, у Байдена есть еще одна овчарка по кличке Чемп. Семья избранного президента купила его у заводчика 10 лет назад.