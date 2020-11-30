Джен Псаки станет пресс-секретарем Белого дома при Байдене

U.S. Department of State / wikimedia.org Псаки была пресс-секретарем бывшего президента США Барака Обамы во время выборов 2012 года. С 2013 по 2015 годы она занимала пост официального представителя Госдепартамента США

Moscow-Live.ru / Крылов Антон

Экс-глава пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки станет пресс-секретарем Белого дома, сообщил штаб объявившего о своей победе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Псаки стала частью команды по коммуникациям, полностью состоящей из женщин.

"Прямое и правдивое общение с американским народом является одной из самых важных обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность за коммуникацию американского народа с Белым домом. Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте его переходной команды.

"Считаю честью снова работать с Джо Байденом, с которым я работала при администрации Обамы-Байдена", - написала Псаки в Twitter. Отметим, что она уже отвечала за коммуникации в штабе Байдена по передаче власти.

Псаки была пресс-секретарем бывшего президента США Барака Обамы во время выборов 2012 года. С 2013 по 2015 годы она занимала пост официального представителя Госдепартамента США. В этой роли она активно комментировала конфликт на востоке Украины.

Сейчас пост пресс-секретаря Белого дома занимает бывшая ведущая CNN и спикер Национального комитета Республиканской партии Кейли Макэнани. Всего при действующем президенте Дональде Трампе пост пресс-секретаря занимали четверо человек. Стефани Гришэм, занимавшая пост в 2019-2020 годах, не провела ни одной пресс-конференции.

Байден также объявил директором по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, работавшей замруководителя предвыборной кампании Байдена. Cтарший советник предвыборного штаба Байдена Эшли Этьен, будет назначена директором по коммуникациям Харрис, а Симона Сандерс, которая ранее была пресс-секретарем сенатора Берни Сандерса, займет пост старшего советника и главного пресс-секретаря вице-президента.

Карин Жан-Пьер - бывший политический аналитик NBC и MSNBC, работавшая старшим советником Байдена и начальником штаба его вице-президента Камалы Харрис, станет главным заместителем пресс-секретаря. Роль заместителя директора по коммуникациям Белого дома будет исполнять Пили Тобар.