Количество новых случаев заражения COVID-19 во всем мире на прошлой неделе сократилось впервые с сентября 2020 года, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус

World Health Organization (WHO) / YouTube

WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard

Количество новых случаев заражения COVID-19 во всем мире на прошлой неделе сократилось впервые с сентября 2020 года, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Это связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели", - сказал глава ВОЗ на брифинге. Его слова приводит "Интерфакс".

Тедрос Адханом Гебрейесус пообещал в понедельник, что Всемирная организация здравоохранения сделает все возможное, чтобы определить источник происхождения COVID-19. "Мы хотим узнать происхождение (коронавируса. - Прим. "Интерфакса") и мы сделаем все, чтобы добиться поставленной цели", - заявил глава ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ также призвал критиков, которые обвиняют организацию в том, что она выгораживает в этом вопросе Китай, перестать политизировать этот вопрос.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце прошлого года. Большинство ученых считают, что это вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

В конце мая глава китайского МИД Ван И заявил, что власти Китая поддерживают идею международного научного расследования для прояснения происхождения коронавируса. Министр добавил, что в этом процессе не должно быть "политического вмешательства".

С начала пандемии по всему миру выявили более 63 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,4 млн человек умерли от последствий заражения. При этом эксперты отмечают, что реальное число заболевших может быть значительно выше.