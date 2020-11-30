Объявивший о победе на выборах президента США Джо Байден сообщил в понедельник о решении выдвинуть бывшую главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов, сообщается на сайте переходного комитета.

Комитет опубликовал таблицу с планируемыми назначениями, связанными с экономикой и финансами. "Джанет Йеллен - глава Минфина", - обозначено в ней.

Йеллен занимала должность главы ФРС с 2014 по 2018 годы, став первой женщиной, назначенной на этот пост. Если теперь она возглавит американское министерство финансов, то станет первой женщиной и на этой должности, передает "Интерфакс". Йеллен также в течение последних 40 лет является профессором и преподавателем экономики в Калифорнийском университете в Беркли.

Административно-бюджетное управление возглавит адвокат с индийскими корнями Нира Танден. Она станет первой цветной женщиной в истории США, занявшей этот пост. Уолли Адейемо будет заместителем министра финансов. Он окажется первым афроамериканцем на этой должности. Наконец, Сесилия Роуз займет должность руководителя Совета экономических советников. В настоящее время афроамериканка Роуз является деканом Школы общественных и международных отношений при Принстонском университете. До нее столь высокий пост занимали лишь три женщины, и все они были белыми.

Ранее сообщалось, что Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки. Также стало известно, что ключевые должности по коммуникации в администрации Байдена будут занимать женщины.

По словам вице-президента Камалы Харрис, назначенные на государственные посты являются "выдающейся экономической командой". Их задача - добиться постепенного восстановления экономики в условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.