Лидеры ЕС официально признали серьезность второй волны пандемии в Европе и объявили о неизбежности новых и продолжительных санитарных мер, которые прекратятся только после успешной массовой вакцинации к концу 2021 года

Council of the EU / youtube.com Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что больницы и весь сектор здравоохранения Европы вновь подвергаются перегрузке

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Лидеры ЕС официально признали серьезность второй волны пандемии в Европе и объявили о неизбежности новых и продолжительных санитарных мер, которые прекратятся только после успешной массовой вакцинации к концу 2021 года. Об этом лидеры ЕС сообщили на экстренной видеоконференции, посвященной борьбе с пандемией. Ее данные приводит ТАСС.

Саммит ЕС подтвердил необходимость ограничения необязательных перемещений граждан европейских стран, но в то же время выступил за создание функционирующей системы трансграничного перемещения людей и грузов внутри сообщества в условиях пандемии. О закрытии внутренних границ ЕС речь, судя по всему, не идет, но свободно ездить по Европе гражданам стран сообщества не разрешат еще долго. На практике это может означать введение различных "гибких форм" контроля над перемещениями, когда, например, при открытых границах людям не будут разрешать покинуть свой город.

Лидеры сообщества признали необходимость согласованных общеевропейских мер по тестированию больных и разработке действенной стратегии вакцинации с учетом всей необходимой логистической подготовки, которая должна быть запущена сразу, как только будут готовы западные вакцины.

Лидеры ЕС также признали, что допустили ошибки при подготовке ко второй волне. Так, глава Евросовета Шарль Мишель признал, что больницы и весь сектор здравоохранения Европы вновь подвергаются перегрузке. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что страны ЕС поторопились с отменой жестких санитарных мер этим летом , что и стало одной из причин столь интенсивной второй волны пандемии.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), на настоящий момент почти все страны сообщества вошли в "красную зону" по числу заражений, то есть этот показатель значительно превышает пороговую для ЕС отметку 120 случаев за последние две недели на 100 тысяч человек. О локдаунах различной степени жесткости уже заявили власти Германии, Франции и Чехии.

Ежедневное число выявляемых заболевших в несколько раз превышает пиковые весенние показатели почти по всему Евросоюзу, хотя число смертей в среднем остается вдвое меньшим, чем весной. Более низкую смертность эксперты связывают с подготовкой сектора здравоохранения и отработкой оптимальных алгоритмов лечения.

Фон дер Ляйен также отметила, что уровень взаимодействия между государствами Евросоюза по борьбе с пандемией до сих пор остается слишком низким. По ее словам, 11 из 27 стран ЕС уже разработали системы электронных анкет, которые обязательны для заполнения всеми пересекающими границу, но все эти системы пока не согласованы между собой. Кроме того, в Европе существует уже 19 мобильных приложений для отслеживания контактов с инфицированными людьми, и между ними планируется наладить обмен информацией, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом. Глава Еврокомиссии уточнила, что на 446 млн граждан Евросоюза приходится около 52 млн скачиваний данных приложений, однако не сообщила, сколько людей ими реально пользуются, заявив, что власти должны заставить людей более активно использовать данные приложения.

Лидеры ЕС назвали нежелательными необязательные перемещения людей через внутренние границы сообщества в нынешней ситуации, и призвали готовиться к длительному действию санитарных мер. В то же время саммит ЕС подчеркнул необходимость сохранения открытыми внутренних границ для обязательных перемещений граждан, в первую очередь для медицинских нужд, а также для бесперебойных поставок товаров и ресурсов ради целостности единого рынка ЕС.

Также лидеры ЕС договорились выработать общую стратегию вакцинации, включая разработку принципов распределения вакцин между странами сообщества, определение всей логистики вакцинации и приоритетных для вакцинации социальных групп, как по профессии и социальному значению (медработники и правительственные чиновники), так и по принадлежности к группам риска (пожилые люди). Эта работа должна быть проведена до того, как одна или несколько западных вакцин будут готовы выйти на рынок.

Глава Евросовета также сделал особый акцент на необходимости борьбы с "кампаниями по дезинформации" и ложными новостями, связанными с вакцинацией, которые подрывают веру граждан ЕС в эффективность вакцин. В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что 100-процентная эффективность вакцин невозможна. "Первые вакцины будут иметь эффективность 80-70%, возможно меньше, и это будет уже хорошим результатом", - пояснила она.

Лидеры ЕС также приняли решение ускорить обработку данных клинических испытаний западных вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить их вывод на рынки в кратчайшие сроки. Данные клинических испытаний вакцины будут обрабатываться не по итогам всего комплекса испытаний, а сразу, по мере их поступления. Это позволит ускорить выход вакцин на рынок, не жертвуя безопасностью.

Кроме того, лидеры ЕС договорились о разработке единой стратегии сообщества по тестированию пациентов. Еврокомиссия объявила о выделении €100 млн для приобретения экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, которые будут закуплены и распределены между странами Евросоюза в ближайшее время.

На базе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний планируется создать специальную платформу для постоянного обмена научной информацией о формах и методах противодействия пандемии и для изучения статистических данных о распространении болезни и определении точных потребностей разных стран и регионов ЕС в дополнительных медицинских средствах и мерах. На этой же базе страны ЕС должны будут разработать общеевропейские правила соблюдения карантина для бессимптомных носителей заболевания и для лиц, имевших контакты с зараженными.

Еврокомиссия уже провела переговоры о предзаказе вакцин с шестью западными фармакологичекими компаниями. С тремя из них - AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson контракты уже заключены. Еще с тремя - CureVac, Moderna и консорциумом BioNTech - Pfizer они находятся в финальной стадии подготовки. В теории эти контракты предполагают поставку в ЕС в совокупности порядка 1,2 млрд доз вакцин, причем крупнейший контракт - с AstraZeneca на 400 млн доз - уже вступил в силу 27 августа, и ЕК уже оплатила по нему €336 млн. Однако Еврокомиссия предупредила, что эффективные вакцины могут получиться не у всех компаний, а потому реальное число полученных ЕС доз может оказаться значительно меньшим, и нехватка вакцин может ощущаться в ЕС до конца 2021 года.

Приобретение российской вакцины "Спутник V" ЕК изначально не рассматривала, утверждая, что сомневается в ее безопасности. В то же время источники в Брюсселе признают, что ЕС просто не может себе позволить отдать России этот сегмент рынка и лишить европейские компании многомиллиардных заказов.

Еврокомиссия рассчитывает на то, что к концу 2020 года эффективную вакцину сможет представить хотя бы одна из шести западных компаний: в этом случае к апрелю можно ожидать поставок на европейский рынок как минимум 20 млн доз вакцины в месяц. Этот оптимальный сценарий предполагает, что полноценные результаты вакцинации появятся лишь к концу 2021 года, тогда же могут начать снимать и существующие санитарные ограничения.

"Теперь мы будем крайне осторожны в вопросах отмены санитарных мер, мы все должны держать в голове наиболее мощные инструменты борьбы с пандемией - это то, как мы сами ведем себя в повседневной жизни. Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать закрытых, непроветриваемых помещений, эти меры сейчас имеют решающее значение", - сказала фон дер Ляйен. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что эти базовые меры при их неуклонном соблюдении могут позволить обеспечить борьбу с пандемией без полной остановки европейской экономики, как это было весной.