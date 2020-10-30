Pixabay.com Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 45 млн

Pixabay.com

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 45 028 250 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По данным сайта университета на 9:00 мск, во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 181 075 человек, выздоровели 30 298 756.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен 8 945 891 случай заражения коронавирусом и 228 668 летальных исходов. Более 3,5 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксирован 8 088 851 заболевший COVID-19 при 121 090 смертельных случаях и более 7,3 млн поправившихся. Третье место в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 494 376 случаев заражения, умерли 158 969 заболевших, вылечились более 4,9 млн человек. Россия остается на четвертом месте: там зарегистрировано 1 570 446 случаев заражения и 27 111 смертей.

Россия регулярно обновляет максимумы по числу зараженных и умерших за сутки: накануне федеральный оперативный штаб сообщил о 17 717 заболевших в 85 регионах. Рекордным стало и число летальных случаев за сутки - 366.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, обеспеченность средствами индивидуальной защиты и лекарствами против новой коронавирусной инфекции в некоторых регионах РФ составляет две недели и менее, притом что в 38 субъектах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, еще в 18 ситуация нестабильна. Еще в 29 регионах ситуация оценивается как относительно стабильная, но в 19 из них, включая Москву, она стабилизировалась на высоких уровнях заболеваемости.

Говоря о коечном фонде, Голикова отметила, что в стране развернуто 223,1 тыс. ковидных коек, из них 123 тыс. коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тыс. коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость составляет более 90%. В пяти регионах занято более 95% коечного фонда.