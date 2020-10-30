Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу защиты Алексея Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело о его отравлении, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката политика Ольгу Михайлову. Навальный требует признать нарушение его права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией по правам человека.

"ЕСПЧ дал жалобе приоритет. До 2 ноября мы дополняем формуляр жалобы с учетом отказов в возбуждении уголовного дела в России и отсутствия какого-либо расследования. Есть факт отравления и применения сильного химического запрещенного вещества, но в нашей стране что-либо делать по этому поводу не собираются", - сказала Михайлова.

Российские власти заявляли, что правоохранительные органы не могут начать расследование "без доказательств преступления". По данным российских врачей, токсинов в организме оппозиционера не было. Ранее суд в Томске признал законным отказ в возбуждении дела об отравлении Алексея Навального.

МИД РФ и прокуратура последовательно требуют от Германии, где Навальный проходил лечение, раскрыть данные по обследованиям политика в рамках правовой помощи.

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) 6 октября подтвердила наличие следов боевого яда семейства "Новичок" в биоматериалах Навального. Результаты анализа проб показали, что Навальный подвергся воздействию вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы. Но конкретный яд, найденный в организме политика, не обозначен в списке запрещенных веществ ОЗХО.

В МИД РФ заявили, что из закрытого техдоклада ОЗХО по отравлению Навального изъяты "ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ".

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, в состоянии комы был перевезен на лечение в Берлин 22 августа. 23 сентября его выписали из клиники, до конца курса реабилитации он пробудет в Германии.

Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального следов ядов не обнаружили. Следственный комитет РФ отказался проверять отравление оппозиционера, российские суды подтвердили это решение. Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали в ФСБ заявление с требованием возбудить уголовное дело о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения из-за отравления политика.