Французские власти призвали 3,5 тыс. резервистов на службу в полицию после теракта, произошедшего в Ницце 29 октября. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен по итогам заседания Совета обороны, состоявшегося в Елисейском дворце.

Глава МВД напомнил, что в ближайшие выходные во Франции будут отмечать День всех святых. "Безопасность поэтому будет дополнительно усилена", - заявил он. "Меры предосторожности принимаются также в связи с завершением школьных каникул и возобновлением учебного года", - добавил Дарманен.

"Совет обороны постановил усилить бдительность - 3,5 тыс. жандармов-резервистов призываются с понедельника в распоряжение префектов", - сказал министр. Кроме того, по его словам, для обеспечения порядка привлекаются дополнительно мобильные полицейские и жандармские подразделения в составе 3,5 тыс. человек.

Дарманен сообщил, что "в целях усиления безопасности в Ниццу, где накануне произошел теракт, будут направлены 120 полицейских". Он напомнил, что накануне власти Франции перевели на высший уровень готовности план борьбы с терроризмом Vigipirate ("Вижипират").

Кроме того, власти страны усилили охрану своих дипмиссий в разных странах из-за участившихся акций протеста против позиции французского лидера Эммануэля Макрона по вопросу ислама. Соответствующее распоряжение дал посольствам и консульствам глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Угроза также сильна за рубежом​​​. От виртуальной ненависти все быстро переходит к реальному насилию. Мы решили предпринять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность наших интересов и наших сограждан, - отметил министр. - Указания были даны нашим послам о том, чтобы были усилены меры безопасности".

Внутренняя обстановка во Франции накалилась после убийства учителя Самюэля Пати, на которого напал радикального ислама. Молодой человек, чеченский беженец из Москвы, зарезал преподавателя из-за того, что тот демонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что СМИ продолжат публиковать подобные карикатуры, так как это подразумевает свобода слова. Также он высказался о необходимости создать во Франции "просвещенный ислам".