Главы МИД Турции и Греции Мевлют Чавушоглу и Никос Дендиас в телефонном разговоре выразили друг другу поддержку и пообещали помощь после землетрясения. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба греческого МИДа.
Глава МИД Греции выразил готовность греческого правительства отправить силы по борьбе с природными катастрофами (EMAK), чтобы помочь высвободить людей, оказавшихся под развалинами.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил в Twitter, что позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил соболезнования в связи с бедствием. Он подчеркнул, что какими бы ни были разногласия между странами, бывают периоды, когда народам Греции и Турции необходимо держаться вместе.
"Только что я позвонил президенту Эрдогану, чтобы принести соболезнования в связи с трагической гибелью людей из-за землетрясения, которое затронуло обе страны. Какими бы ни были наши разногласия, бывают времена, когда нашим людям нужно держаться вместе", - написал греческий премьер.
При этом, по сведениям греческого телеканала ERT-1, с турецкой стороны пока не поступало просьбы на направление Грецией своих спасателей в Турцию.
Турция также сообщила, что готова в случае необходимости оказать помощь Греции после землетрясения в Эгейском море, рассказал в пятницу глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Землетрясения - не редкость в этом регионе.
30 октября в 14.51 по Москве в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7. Оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению не менее 20 домов в турецком Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси, толки заметили в Афинах и на Крите. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут быть люди. Есть погибшие, сотни пострадали.
По данным сейсмологической службы Греции, эпицентр находился на глубине 10 км почти в 300 км от Афин близ острова Самос в Эгейском море.
К настоящему времени уже произошло несколько афтершоков, самый сильный из которых был магнитудой 4,6. Греческие сейсмологи предупреждают о возможных последующих подземных толчках. Специалисты сходятся в том, что сейсмическая активность в регионе может еще продлиться от двух недель до месяца.
В связи с этим жителям пострадавших областей пока не рекомендуется приближаться к поврежденным постройкам.
В последние месяцы отношения Турции и Греции дополнительно осложнились в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в восточном Средиземноморье. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию этих двух стран ЕС активно поддерживает Франция.
В предыдущие годы Греция и Турция не раз помогали друг другу при спасении людей, погребенных под развалинами домов в результате разрушительных землетрясений. Эту помощь даже называли "дипломатией землетрясений".
#Измир #AFAD: При землетрясении в Измире погибли 12 человек, 419 пострадали pic.twitter.com/YJRPjC15dB— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) October 30, 2020
#Samos #earthquake #Greece
Photos by Samos24 pic.twitter.com/iBNXsB35aY— Emerson (@EEmerson14) October 30, 2020
Video from #Samos #Greece, hit today by a strong 6.6 #earthquake
Video Samos24 pic.twitter.com/WXONywLSst— Emerson (@EEmerson14) October 30, 2020
Σαμος τώρα #σεισμός pic.twitter.com/Xaoc56KJ6v— 2ΝΥΣΗΣ Χ. ® (@dionisischal) October 30, 2020