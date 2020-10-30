Главы МИД Турции и Греции Мевлют Чавушоглу и Никос Дендиас в телефонном разговоре выразили друг другу поддержку и пообещали помощь после землетрясения. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба греческого МИДа.

Глава МИД Греции выразил готовность греческого правительства отправить силы по борьбе с природными катастрофами (EMAK), чтобы помочь высвободить людей, оказавшихся под развалинами.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил в Twitter, что позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил соболезнования в связи с бедствием. Он подчеркнул, что какими бы ни были разногласия между странами, бывают периоды, когда народам Греции и Турции необходимо держаться вместе.

"Только что я позвонил президенту Эрдогану, чтобы принести соболезнования в связи с трагической гибелью людей из-за землетрясения, которое затронуло обе страны. Какими бы ни были наши разногласия, бывают времена, когда нашим людям нужно держаться вместе", - написал греческий премьер.

При этом, по сведениям греческого телеканала ERT-1, с турецкой стороны пока не поступало просьбы на направление Грецией своих спасателей в Турцию.

Турция также сообщила, что готова в случае необходимости оказать помощь Греции после землетрясения в Эгейском море, рассказал в пятницу глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Землетрясения - не редкость в этом регионе.

30 октября в 14.51 по Москве в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7. Оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению не менее 20 домов в турецком Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси, толки заметили в Афинах и на Крите. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут быть люди. Есть погибшие, сотни пострадали.

По данным сейсмологической службы Греции, эпицентр находился на глубине 10 км почти в 300 км от Афин близ острова Самос в Эгейском море.

К настоящему времени уже произошло несколько афтершоков, самый сильный из которых был магнитудой 4,6. Греческие сейсмологи предупреждают о возможных последующих подземных толчках. Специалисты сходятся в том, что сейсмическая активность в регионе может еще продлиться от двух недель до месяца.

В связи с этим жителям пострадавших областей пока не рекомендуется приближаться к поврежденным постройкам.

В последние месяцы отношения Турции и Греции дополнительно осложнились в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в восточном Средиземноморье. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию этих двух стран ЕС активно поддерживает Франция.

В предыдущие годы Греция и Турция не раз помогали друг другу при спасении людей, погребенных под развалинами домов в результате разрушительных землетрясений. Эту помощь даже называли "дипломатией землетрясений".