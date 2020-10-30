В городе Измир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 7.0, в результате которого разрушены как минимум шесть жилых зданий, сообщает "Интерфакс". Очаг, расположенный к северу от острова Самос, залегал на глубине 10 километров.

По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 120 получили ранения. По оценке местных властей, 20 зданий находятся под угрозой разрушения.

Отмечается, что в регионе продолжаются поисково-спасательные работы. В область направлены 53 машины и 189 человек личного состава Национальной медицинской команды спасения (UMKE) и 112 бригад скорой помощи.

Согласно сообщениям турецкого Минтранса, в провинциях Измир, Мугла и Айдын отключено энергоснабжение.

Власти страны выделили 3 млн турецких лир (почти 360 тыс. долларов) на экстренную помощь региону.Землетрясение почувствовали и в других городах, в частности, в Стамбуле. Опубликованные жителями в соцсетях видео также свидетельствуют о цунами, накрывшем город.

В провинции Измир, сейчас может находиться не больше ста туристов из России, как самостоятельных, так и приехавших организовнано, зявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Российское посольство в Турции сообщило, что не получало обращений от сограждан в связи с землетрясением.

Breaking: Video shows the moment a building collapsed in Izmir, Turkey, due to the earthquake. pic.twitter.com/eKsDUmIdvn— PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 30, 2020