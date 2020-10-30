Стоп-кадр видео UBR / Youtube.com Около Конституционного суда в Киеве проходят акция протеста, участники которой бросают пиротехнику в здание и внутренний двор суда

Стоп-кадр видео UBR / Youtube.com

Около Конституционного суда в Киеве проходят акция протеста, участники которой бросают пиротехнику в здание и внутренний двор суда. Как сообщает "Интерфакс", у здания суда на углу улиц Жилянской и Антоновича находятся несколько сотен человек. Люди вышли на проезжую часть улицы Жилянской, движение по ней перекрыто. Столкновений с полицией не наблюдается.

Ранее КС признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций и проведению мониторинга образа жизни. Он также признал неконституционным ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции".

После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы расследовать обстоятельства, которые привели к принятию такого решения. Он также внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда страны.

Организаторами протеста выступили Центр противодействия коррупции, фонд DEJURE, Автомайдан, Движение сопротивления капитуляции и Transparency International Ukraine. По словам организаторов, решение Конституционного суда Украины ставит под угрозу безвизовый режим страны с Европейским союзом, финансовую помощь Киеву от ЕС, а также европейское развитие Украины.