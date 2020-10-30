Премьер-министр Ливии Файез Саррадж в пятницу отозвал решение об отставке, передает "Интерфакс" со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Саррадж планирует покинуть пост премьер-министра страны. Он изменил решение после призывов парламентариев, миссии ООН и дружественных стран. По их мнению, после отставки премьер-министра в стране может образоваться политический вакуум.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: признаннное ООН правительство национального согласия Файеза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи выступают Турция, Катар и Италия.