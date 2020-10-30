Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников беспорядков и тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в государстве, о дальнейшем ужесточении действий силовиков. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на встрече с коллективом МВД

Пресс-служба Президента Республики Беларусь "Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", - заключил Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников беспорядков и тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в государстве, о дальнейшем ужесточении действий силовиков. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на встрече с коллективом МВД, передает корреспондент агентства БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже подошли к последним этапам "цветных революций", которые характеризуются радикализацией. "Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", - сказал глава государства, добавив, что каждый, кто прикоснется к военнослужащему, "должен уйти оттуда как минимум без рук".

"Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", - заключил Лукашенко. 27 октября он заявил, что страна начинает сталкиваться с "террористическими угрозами", а участники уличных протестов "перешли красную черту по многим направлениям". До этого в белорусских соцетях появилась инструкция по "ненасильственному блокированию" железнодорожных путей посредством замыкания рельсов. Как говорится в инструкции, это приводит к тому, что на железнодорожном светофоре зажигается красный сигнал, а в этом случае, согласно правилам, поезд может двигаться со скоростью не выше 20 км/ч. В итоге состав будет ехать до следующего светофора 20-25 минут, остальные поезда тоже будут вынуждены сбавлять скорость.

26 октября белорусские Telegram-каналы писали о крупных задержках поездов на Минском узле. В белорусском КГБ заявили о пяти случаях умышленного замыкания цепи на различных участках железной дороги, отметив, что эти действия можно квалифицировать как акт терроризма. По словам начальника отдела следственного управления КГБ Константина Бычека, замыкание могло привести к "многочисленным человеческим жертвам, техногенным катастрофам, крупному материальному ущербу".

Лукашенко заявил, что власть "должна реагировать" на подобные инциденты. Он также потребовал отчислять из вузов студентов и увольнять преподавателей, которые участвуют в протестах, при этом выразив уверенность, что таких "единицы"."Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заключил он.