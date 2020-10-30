При нападении в Ницце погибла гражданка Бразилии

Стоп-кадр видео Euronews по-русски / Youtube.com Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения на прихожан в церкви французской Ниццы, сообщил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу

U.S. Department of State / wikipedia.org

Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения на прихожан в церкви французской Ниццы, сообщил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.

"Мы глубоко опечалены гибелью 44-летней гражданки Бразилии, матери троих детей, одной из жертв жестокого нападения, совершенного террористом в церкви Нотр-Дам в Ницце", - написал министр в Twitter.

Напомним, в четверг утром мужчина с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. При задержании нападавший был серьезно ранен полицейскими. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что преступник не переставал повторять "Аллах акбар".

Антитеррористическая прокуратура проводит расследование. Глава ведомства Жан-Франсуа Рикар сказал, что у подозреваемого были найдены документы на имя выходца из Туниса Брахима А., родившегося в 1999 году. Кроме того, у него было свидетельство итальянского "Красного Креста".

Террорист попал в Италию на борту судна с мигрантами, которое подплыло к итальянскому острову Лампедуза 20 сентября. Ни полиции, ни спецслужбам не были известны его отпечатки пальцев, передает "Интерфакс".

В четверг в 6:47 подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на вокзале в Ницце. В целях конспирации он переобулся и переодел куртку подкладкой наружу, а в 8:29 вошел в церковь и напал на прихожан. Прокурор Жан-Франсуа Рикар подтвердил, что одну из жертв, 60-летнюю женщину, нападавший практически обезглавил. Также был убит 55-летний церковный сторож (кистер) и 44-летняя женщина. В 8:54 она смогла выбежать из церкви через боковой выход и укрыться в соседнем ресторане, пишет Le Figaro. Раненая умерла на руках у медиков со словами: "Скажите моим детям, что я их люблю".

Полицейские сначала пытались безуспешно обезвредить преступника электрошоковым пистолетом, а затем открыли огонь на поражение, выпустив в него 14 пуль.

По месту проживания подозреваемого в убийстве найдены Коран, два мобильных телефона и нож. После его задержания в церкви также обнаружили сумку, принадлежавшую нападавшему. В ней находились еще два ножа.

После нападения в Ницце на всей территории Франции был введен план по противодействию терроризму Vigipirate на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры по охране мест проведения богослужений, кладбищ и школ. Для этого в рамках антитеррористической операции Sentinelle будут привлечены дополнительные силы французских военных. На патрулирование таких объектов направят 7 тысяч военнослужащих вместо трех тысяч, пишет BFM TV.