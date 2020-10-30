Конституционный суд Украины Глава Конституционного суда Украины увидел в попытке его роспуска признаки переворота

Конституционный суд Украины

Законопроект о роспуске Конституционного суда Украины (КСУ), предложенный президентом страны Владимиром Зеленским, содержит признаки конституционного переворота. Об этом заявил на брифинге глава КСУ Александр Тупицкий, которого цитирует ТАСС.

Ранее КСУ признал неконституционной значительную часть норм закона "О предотвращении коррупции". В частности, к ним были отнесены положения о необходимости публикации чиновниками электронных деклараций, о полномочиях антикоррупционного агентства получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля. После этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду документ, предлагающий прекратить полномочия судей КСУ, признать их решение ничтожным и отменить соответствующие изменения в закон.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что Конституционный суд принял решение "в собственных интересах", поскольку агентство выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух его судей. Тем не менее после решения суда агентство было вынуждено закрыть доступ к реестру электронных деклараций государственных служащих и депутатов парламента. В связи с ситуацией президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Утром около Конституционного суда в Киеве прошла акция протеста, участники которой бросали пиротехнику в здание и внутренний двор суда. По словам организаторов акции, решение Конституционного суда Украины ставит под угрозу безвизовый режим страны с Европейским союзом, финансовую помощь Киеву от ЕС, а также европейское развитие Украины.

Глава Конституционного суда выразил удивление как самой идеей увольнения судей, так и предложенным механизмом. "Что должно состояться в парламенте во вторник? Законом или постановлением отменить решение КСУ? Почему тогда не указом президента? Зачем вовлекать парламент в такое неконституционное дело?" - сказал он, обратив внимание на то, что этот же законопроект предусматривает и расформирование состава Конституционного суда.

Тупицкий напомнил, что ранее глава Национального комитета реформ Михаил Саакашвили также предлагал превратить КСУ в палату Верховного суда. "Это тоже вариант, но в недоразвитых странах", - заявил он, попросив о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

"Хотел бы обратиться к президенту Украины: мы хотим пообщаться с ним. Мы приглашаем его, в любом формате, с журналистами, потом без журналистов. Надо убрать этот искусственный конфликт. Он никому не нужен", - сказал Тупицкий, подчеркнув, что также не собирается уходить в отставку "по требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины".

Тупицкий также выразил удивление в связи с тем, что он не был приглашен на заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось накануне вечером и касалось Конституционного суда и вопроса коррупции. "Это явная необъективность - не слушать другую сторону", - сказал он. При этом Тупицкий подчеркнул, что у него не было разговора с Зеленским по антикоррупционному законодательству и по судьбе КС Украины после решения суда 27 октября.