Ильхам Алиев встретился с военнослужащими, получившими ранения в ходе боев в Нагорном Карабахе

Фото с сайта президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с военнослужащими, получившими ранения в ходе боев в Нагорном Карабахе

Фото с сайта президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что теперь по Карабаху "призывы к диалогу бессмысленны".

Посетив в среду, 30 сентября, в Центральном клиническом госпитале в Баку раненых в боевых действиях в Карабахе, он сказал, что еще недавно надежда на переговорный процесс была, "нам давали эту надежду, нам посылали сигналы, мол, потерпите, вопрос решится". "Но я ведь говорил, что азербайджанский народ не смирится с оккупацией. Ведь я говорил, что при отсутствии успеха на переговорах у Азербайджана есть полное право решить вопрос военным путем", - объявил Алиев, объясняя военные действия в Карабахе.

По его словам, формат международных переговоров не дает никого результата. "Поэтому считаю, что призывы какой-либо стороны к диалогу неуместны", - сказал глава Азербайджана.

Он также назвал главное и единственное условие прекращения боев - если Ереван выведет войска из зоны конфликта. "У нас одно условие - безоговорочный вывод Вооруженных сил Армении с оккупированных территорий. Если армянское правительство исполнит это условие, бои прекратятся, наступит мир", - сказал он во время встречи с ранеными военнослужащими.

И если народ Армении хочет жить мирных условиях, то он должен "привлечь к ответственности" руководство страны, рекомендовал Алиев, добавив, что международное право "на стороне" Азербайджана.

"Мы восстанавливаем историческую справедливость. Карабах является исконной территорией Азербайджана. Достаточно посмотреть историю. Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, делаем и сделаем это", - заключил президент.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.