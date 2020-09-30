Агентство Reuters сообщило о мощном взрыве в Париже, причина его якобы была неизвестна, эхо от взрыва прокатилось по всему городу и дошло до пригорода. Очевидцы сообщали, что от предполагаемой взрывной волны их дома начали раскачиваться. Жители центральных районов города заявили, что слышали взрыв. Однако в полиции опровергли это сообщение, заявив, что источником звука стал истребитель, который пролетел над городом и преодолел звуковой барьер.

"Никакого взрыва нет, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер. Не загромождайте линии экстренной помощи!" - говорится в сообщении полиции в Twitter.

В Минобороны Франции заявили, что экстренно подняли истребитель над Парижем, чтобы помочь гражданскому самолету. Как сообщает РИА "Новости", истребитель Rafale, базирующийся на базе 113 в Сен-Дизье, выполнял задачу помощи самолету, потерявшему радиосвязь. Пилоту разрешили преодолеть звуковой барьер в восточной части Парижа, чтобы приблизиться к воздушному судну.

Летчик-инструктор 1-го класса, майор ВВС Андрей Красноперов объяснил, что звук преодоления звукового барьера может быть слышен, если истребитель превысил скорость звука на недопустимо малой высоте, что в целом не рекомендовано. "Такое раньше было у нас в Советском Союзе, когда летали. Но потом сказали, что есть высота и есть зона, где можно это делать, а где нельзя это делать. Кто же над городом делает такие вещи?", - сказал Красноперов.

Происходящее попало в трансляцию матча турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос", который проходит в столице Франции. Бывший российский теннисист Михаил Южный, находящийся в Париже, заявил, что слышал звук истребителя, но не сразу понял, что произошло. "Особенно никак не отреагировал, потому что не был на улице", - сказал Южный по телефону.