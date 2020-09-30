Институт цвета Pantone, который занимается стандартизацией оттенков цветов для цветовоспроизведения, презентовал в своей палитре новый оттенок красного под названием "Period" ("Менструация"). Этот цвет создан с целью борьбы с предрассудками в обществе по отношению к менструации, и призван изменить отношение к этому явлению в позитивную сторону.

Как сообщается в Instagram компании, этот "активный и смелый оттенок" был разработан при поддержке шведского производителя товаров для женщин Intimina, запустившего кампанию Seen+Heard по борьбе с предрассудками вокруг менструаций.

"Активный и смелый красный оттенок, который призван вдохновлять людей с менструацией ", - рассказала вице-президент Pantone Лори Прессман.

"Активный и авантюрный красный оттенок "Менструация" призван вдохновлять людей с менструацией, заставлять их чувствовать себя уверенными в себе, а также радоваться той жизненной силе, с которой они родились", - заявила вице-президент Pantone Лори Прессман. По ее словам, новый оттенок "призван говорить спонтанно и открыто об этой чистой и естественной телесной функции".

Впрочем, в комментариях к этому посту компании Pantone многие пользователи отметили, что на самом деле предложенный оттенок значительно расходится с реальностью, а менструальная чаша на фотографии расположена не там, где на самом деле должна находиться. К тому многие обратили внимание на то, что в тексте презентации ни разу не прозвучало слово "женщины" или "девушки", а употреблено нейтральное выражение "люди с менструацией".

Компания Pantone была создана в 1962 году в США и занимается разработкой цветовых палитр, которая используется в различных отраслях.