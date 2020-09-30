Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден на первых теледебатах с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом обвинил его в попытках избежать критики в отношении России и повторил информацию о готовности РФ выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции.

Дебаты проходили в университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо), их транслировал телеканал NBC. "Во время правления этого президента мы стали слабее, немощнее, беднее, более разобщенными, более жестокими", - сказал Байден. Он назвал Трампа "собачонкой" президент РФ Владимира Путина, добавив, что тот отказывается "даже сказать что-либо Путину о наградах за головы американских солдат".

Байден, который при 44-м президенте США Бараке Обаме занимал пост вице-президента, отметил, что сталкивался лицом к лицу с Путиным и "ясно давал ему понять, что мы от него ничего не потерпим".

Трамп во время предвыборных дебатов заявил, что за 47 месяцев на посту главы страны сделал больше, чем Байден за 47 лет на государственной службе. Однако оппонент критически оценил итоги его президентского срока. "Вы худший президент, который когда-либо был в Америке", - ответил Байден, за время дебатов также назвавший соперника лжецом, клоуном и расистом.

Также он несколько раз потребовал от Трампа "заткнуться" в ответ на постоянные попытки действующего президента перебить своего оппонента. Трамп в долгу не оставался. "Вы употребили слово "умный"? Не используйте это слово в разговоре со мной. В вас нет ничего "умного", Джо", - заявил он Байдену.

Кандидатам было предложено шесть тем, на обсуждение каждой из которых было выделено по 15 минут. Помимо пандемии, оппоненты обсуждали выдвижение Эми Коми Баррет на пост верховного судьи, ситуацию с коронавирусом в США, перспективы экономики, расовые вопросы и проблему поддержания правопорядка, вопросы изменения климата и честность предстоящих выборов.

Вопрос назначения нового судьи встал после кончины 87-летней Рут Гинзбург, которая была широко известна своими либеральными взглядами. Трамп выдвинул кандидатуруЭми Коми Баррет, известную в консервативных кругах. В случае ее назначения, которое будет утверждать контролируемый республиканцами сенат, Верховный суд США на долгие годы станет крайне консервативным органом.

Члены Демократической партии резко критикуют возможность подобного назначения: по их словам, до президентских выборов осталось слишком мало времени и уходящая администрация не имеет морального права решать столь важный вопрос. Байден утверждает, что с назначением необходимо подождать до января, когда Овальный кабинет займет победитель нынешних выборов.

Также он выступает и против кандидатуры Баррет, подчеркивая, что ее назначение не только позволит Трампу изменить касающиеся здравоохранения законы, но и нанесет ущерб состоянию прав женщин в США. Трамп в свою очередь указывает, что он был избран президентом страны не на три года, а на четыре. А значит, до января 2021 года он без каких-либо препятствий может назначить верховного судью.

Во время дебатов вопрос о назначении нового верховного судьи так или иначе вращался вокруг возможности отмены программы доступного медицинского страхования Obamacare. Республиканская партия и Трамп в частности выступают ярыми противниками этой реформы, называя ее "социалистической".

Байден заявил, что в свете пандемии коронавируса действующий президент заберет у неимущих последнюю возможность на медицинскую помощь. Трамп же в качестве контраргумента обещал, что его альтернативная реформа здравоохранения сделает лекарства, выписываемые по рецептам, "дешевыми как вода".

Во время обсуждения темы коронавируса Байден не уставал повторять, что США, где проживают только 4% населения планеты, стали мировым лидером как по числу выявленных случаев, так и смертей, и высмеял заявления Трампа о скором изготовлении вакцины и массовом ее применении. "Это вам говорит человек, который обещал, что пандемия закончится к Пасхе", - напомнил Байден.

Трамп заявил, что если бы Байден был президентом, то от инфекции в стране умерло бы 2 миллиона человек. Байден в ответ напомнил, что Трамп предлагал вводить дезинфицирующие средства для профилактики COVID-19 и прогнозировал, что с наступлением теплой погоды вирус уйдет. Президент заявил, что предложение "лечиться" чистящими средствами было сарказмом. По мнению Трампа, его администрация "замечательно сработала" в борьбе с пандемией, передает "Голос Америки".

Когда речь коснулась вопросов экономики, действующий глава государства очень эмоционально защищал свою политику, повторяя, что при его администрации в США начался экономический бум. Также Трамп критиковал Байдена и его партию за призывы к закрытию экономики, указывая, что в штатах, которыми руководят демократы, из-за ограничений увеличивается число разводов, случаев выявления алкогольной и наркотической зависимости. Байдена в ответ пытался напирать на рецессию экономики при Трампе.

В ходе дебатов ведущий спросил Трампа о недавнем расследовании The New York Times, в котором говорилось, что в 2016-2017 годах глава государства заплатил налоги лишь на 750 долларов. Ожидалось, что эта тема станет одной из центральных на дебатах, однако она обернулась потоком взаимных оскорблений. Трамп заявил, что "заплатил миллионы долларов налогов", и раскритиковал налоговую политику своего предшественника Обамы.

Он также обвинил Байдена в "получении денег от мэра Москвы". Трамп имел в виду недавний доклад сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Грэссли, в котором сообщалось, что в 2014 году на счет компании, соучредителем которой является сын кандидата от Демпартии Хантер Байден, поступило 3,5 млн долларов от жены экс-мэра российской столицы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

Байден заявил, что сказанное не является правдой, однако Трамп еще несколько раз вернулся к фигуре сына Джо Байдена, упомянув не только коррупционный скандал с его участием на Украине, но и его проблемы с наркотиками. "И у него не было работы до тех пор, пока вы не стали вице-президентом", - говорил он, намекая на сомнительность миллионных выплат различных компаний на имя Хантера Байдена.

Главная же тема дебатов была поднята в самом конце, когда кандидаты обсуждали честность предстоящих выборов. Из-за пандемии коронавируса в этом году проходит массовое голосование по почте, из-за чего электоральный процесс значительно растягивается во времени. Итоги выборов, вероятнее всего, станут известны не в ночь основного голосования, как обычно, а спустя недели и, возможно, даже месяцы.

Такая ситуация не устраивает Трампа, который уверен, что демократы прибегнут к жульничеству во время почтового голосования. Он считает, что в нынешних условиях обеспечить точный подсчет голосов просто невозможно, и обещает, что не будет признавать итоги выборов, если посчитает их нечестными. Также глава Белого дома заявил о возможности вмешательства Верховного суда в случае, если подсчет бюллетеней вызовет споры. Байден отрицает возможность каких-либо фальсификаций и пообещал, что не будет объявлять о победе или поражении до окончательного подсчета голосов.