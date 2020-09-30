Министерство обороны Армении опубликовало фотографии своего штурмовика Су-25, сбитого накануне турецкими военными

Armenian unified infocenter / Facebook Фотографии с места крушения опубликованы в Facebook Единого информационного центра Армении

Armenian unified infocenter / Facebook

Министерство обороны Армении опубликовало фотографии своего штурмовика Су-25, сбитого накануне турецкими военными. Фотографии с места крушения опубликованы в Facebook Единого информационного центра Армении.

По данным центра, самолет был сбит утром 29 сентября в Варденисском районе одним из истребителей F-16 ВВС Турции. Штурмовой самолет Су-25 выполнял боевые задачи по отражению воздушных налетов азербайджанской авиации на военные и гражданские объекты на территории Армении. В ходе инцидента погиб пилот Вооруженных сил Армении, майор Валерий Данелин.

Кроме того, представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что турецкие истребители F-16 выполняют полеты в зоне карабахского конфликта парами, сообщает РИА "Новости". По его словам, турецкие истребители поддерживают связь с самолетом технической поддержки, который летает по ту сторону армяно-турецкой границы.

Он добавил, что у армянской стороны есть доказательства участия турецких F-16, и она готова предоставить их международным экспертам. По словам Ованнисяна, ракеты AMRAAM, которыми вооружен F-16, могут поражать цели на расстоянии 90-100 километров, тогда как состоящие на вооружении ВВС Азербайджана Миг-29 на такое неспособны.

Комментируя возможное участие Турции в азербайджанско-армянском конфликте, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные внимательно отслеживают развитие ситуации в Нагорном Карабахе. "Вся информация тщательно анализируется, также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры", - сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что 29 сентября на территории Армении в воздух поднялись два самолета типа Су-25. Оба врезались в гору и взорвались, пишет РИА "Новости". "Было бы хорошо, чтобы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте, чем обвинять другие стороны", - подчеркнул Гаджиев, назвав данные об инциденте абсурдом и "очередной дезинформацией Армении".

Минобороны сообщило об уничтожении штурмовика в тот же день: сообщалось, что F-16 взлетел с аэродрома Гянджа на северо-востоке Азербайджана и поразил Cу-25 ракетой с расстояния примерно 60 км. Позже это сообщение было опровергнуто министерствами обороны Турции и Азербайджана. "Это очередная дезинформация армянской стороны", - сказал агентству "Интерфакс-Азербайджан" начальник пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы, добавив, что у ВВС Азербайджана нет истребителей F-16. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун также заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет.