Кадр видео удара по позициям азербайджанских войск в Нагорном Карабахе

ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / YouTube Кадр видео удара азербайджанской армии по позициям войск Нагорного Карабаха

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube

Британская телерадиокомпания BBC и нескольких других европейских СМИ утверждают, что в Нагорный Карабах, где четвертый день идут бои, отправились боевики из Идлиба, Африна и других патронируемых Турцией районов на севере Сирии. Сообщается, что сирийцев из Идлиба набирает в качестве добровольцев некая турецкая фирма для передислокации в Нагорный Карабах для охраны азербайджанской границы и стратегических нефтяных объектов.

В то же время руководство Армении заявляет, что Турция якобы перебросила из Сирии в Азербайджан около четырех тысяч боевиков, которые должны принять участие в боях за Карабах. В ответ Минобороны Азербайджана обвинило в аналогичном Армению, заявив, что на ее стороне воюют "прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока люди".

Как сообщает сегодня Русская служба BBC, ей действительно удалось разыскать в Карабахе сирийских наемников. Несколько сотен из них были переправлены с подконтрольных Турции сирийских территорий в Азербайджан перед самым началом войны в Карабахе. И эти отряды боевиков уже понесли боевые потери. BBC приводит интервью с одним из наемников, отмечая, что проверить его утверждения пока не может.

Сириец Абдулла (имя изменено) сообщил, что несколько сотен мужчин в возрасте от 17 до 30 лет, жителей контролируемых Турцией и антиасадовскими силами анклавов на севере Сирии, были завербованы "с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии". В прошлую среду, 23 сентября, то есть за четыре дня до начала боев, они были переправлены самолетами в Азербайджан и расквартированы близ линии противостояния с армянами. "На прошлой неделе Саиф абу Бакр, командир дивизии Хамзы Сирийской национальной армии, предложил нам отправиться в Азербайджан охранять военные посты на границе за жалованье до 2000 долларов в месяц", - рассказал Абдулла. "Я не знал, что нам придется воевать!" - уверяет он.

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По его словам, уже 27 сентября его с товарищами вывезли к передовой, где они попали под огонь и понесли потери: четверо сирийцев были убиты. А на базе, где они расквартированы, Абдулла видел тела 10 земляков и около 70 раненых.

Он рассказал, что большинство завербовавшихся в Азербайджан - не закаленные в боях с Асадом бойцы, а необученные новички, которые после первых потерь запросились домой. Но вернуться они не могут, им грозят тюрьмой.

Источник в "Сирийской национальной армии" (СНА), которая поддерживается Турцией, сообщил Турецкой службе BBC, что добровольцами в Карабах записались около 1000 человек, в том числе бойцы "Бригад Султан-Мурада" и "Бригады Хамзы". 250 из них были переправлены военными транспортными самолетами в Азербайджан.

СНА, Турция и Азербайджан официально отвергают обвинения в отправке сирийских наемников в Карабах, называя эти сообщения "армянской пропагандой".

О предполагаемых сирийских боевиках, которых Турция отправляет в Азербайджан, в последние дни написали несколько европейских изданий. Все эти публикации были основаны на рассказах самих предполагаемых наемников. Но независимых подтверждений этой информации все еще нет, отмечает BBC.

Французский информационно-политический журнал L'Express также сообщил, что на севере Сирии были наняты около 1000 бойцов, и начиная с 18 сентября их переправляли на самолетах в Азербайджан.

Британская газета The Guardian взяла интервью у трех сирийских боевиков, которые, по их словам, завербовались в Азербайджан. Якобы им еще 13 сентября пообещали работу в Азербайджане в некой турецкой охранной фирме. Их заверили, что в Азербайджане они будут не воевать, а охранять объекты нефтегазовой структуры и некие наблюдательные посты и зарабатывать до 1300 долларов в месяц.

Газета The Times взяла интервью у боевика "Сирийской национальной армии" из Идлиба Мохаммада Махмуда аль-Сурани, который не стал скрывать свое имя. По его словам, около 200 его товарищей по оружию завербовались на войну в Карабахе на азербайджанской стороне. "Турки никого не заставляли. Но они контролируют этот район, люди тут живут впроголодь, и они вербовали молодых парней и отцов семейств, которые отчаянно нуждаются в деньгах", - сказал аль-Сурани, добавив, что добровольцам сказали, что они будут как охранять объекты в тылу, так и воевать на передовой.

Агентство Reuters тоже опубликовало интервью с двумя боевиками из двух разных вооруженных группировок, которых, по их словам, турки через представителей "Сирийской национальной армии" завербовали на карабахскую войну в Африне. Оба рассказали агентству, что им пообещали до 1500 долларов в месяц - огромные для них деньги. По их словам, им обещали, что они будут что-то охранять в тылу, но не воевать.

Россия также имеет данные о переброске боевиков из Сирии и Ливии в Карабах

Россия озабочена поступающими сведениями о переброске боевиков из Сирии и Ливии в зону нагорнокарабахского конфликта для участия в боевых действиях, говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в среду, 30 сентября.

"По поступающим сведениям, в зону нагорнокарабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заявили, что "глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона".

"Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона", - говорится в сообщении МИД.

Азербайджан "перевел стрелки": это Армения привлекает наемников

В ответ на официально высказанную озабоченность России по поводу переброски в Карабах наемников из Сирии и Ливии официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что "с Ближнего Востока их привлекает Ереван".

"В связи с заявлением МИД России о наличии иностранных наемников в зоне конфликта хотим отметить, что Армения широко использует такие ресурсы, мы неоднократно высказывали свое беспокойство по этому поводу. Особенно активно Армения привлекает террористов и наемников из стран Ближнего Востока", - заявила Абдуллаева.

Армянская сторона ранее заявляла, что в Карабахе на стороне Азербайджана действуют боевики из Турции и с Ближнего Востока. В Баку эти обвинения отвергают.