Британский королевский ботанический сад выпустил доклад о состоянии растений и грибов в мире

Royal Botanic Gardens, Kew Исследователи считают, что Около 40% видов растений на планете находятся под угрозой полного исчезновения

Royal Botanic Gardens, Kew / YouTube

Около 40% видов растений на планете находятся под угрозой полного исчезновения, сообщает CNN со ссылкой на исследование Британского королевского ботанического сада. Телекомпания отмечает, что в аналогичном исследовании за 2016 год говорилось о 20% растений, находящихся под угрозой исчезновения.

"Темпы вырубки лесов резко возросли, поскольку мы пытаемся занять больше земель, чтобы прокормить все больше людей. Парниковые выбросы разрушают климатическую систему, новые патогены угрожают нашим культурам и здоровью, незаконная торговля уничтожила целые популяции растений, а инвазивные виды вытесняют местную флору", - говорится в докладе, который опирается на исследования 210 ученых из 42 стран мира.

По словам исследователей, из-за деятельности человека многие виды исчезают быстрее, чем ученые успевают найти и описать их. При этом многие растения в будущем могли бы использоваться в медицине или стать новым источником пищи для человека.

В докладе говорится, что 723 вида растений, которые входят в состав медикаментов, находятся под угрозой исчезновения. Также всего 15 растений обеспечивают около 90% рациона человечества, который по большей части состоит из риса, кукурузы и пшеницы.

Как отмечает телекомпания RTVi, в мае 2019 года эксперты ООН опубликовали доклад, в котором говорилось, что приблизительно миллиону видов растений и животных грозит полное уничтожение в ближайшие несколько десятков лет.

Они отметили, что на сокращение биоразнообразия влияют земледелие, рыболовство, добыча полезных ископаемых и промышленная вырубка лесов. Относительно недавно к ним добавился еще один фактор - глобальное потепление.