Presidency.gov.lb Такое поручение ему дал президент Ливана Мишель Аун, после того, как кандидатура Адиба получила поддержку необходимого числа членов парламента

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Посол Ливана в ФРГ Мустафа Адиб получил в понедельник поручение сформировать правительство своей страны, пишет NEWSru Israel.

Такое поручение ему дал президент Ливана Мишель Аун, после того, как кандидатура Адиба получила поддержку необходимого числа членов парламента.

Его кандидатуру поддержали ведущие политические силы Ливана: прозападное суннитское движение "Аль-Мустакбаль", шиитская "Хизбалла" и союзное ей христианское "Движение свободных патриотов". Поддерживает его и президент Франции Эммануэль Макрон.

Адиб заявил, что нацелен на быстрое формирование кабинета министров, чтобы как можно скорее приступить к реформам, в которых остро нуждается его страна.

Противники назначения считают, что Адиб - такой же ставленник секторальной системы, что и его предшественник Хасан Дияб - человек без самостоятельного политического опыта, возглавивший правительство благодаря компромиссу. Не избежало их внимания и сходство фамилий политиков.

Ранее президент Ливана Мишель Аун признал необходимость обширных политических реформ. Заявление было сделано накануне второго за месяц визита в Ливан президента Франции Эммануэля Макрона.

"Систему надо менять - как этого требует молодежь. Ее надо развивать, надо совершенствовать. Называйте это как хотите, но Ливану требуется новое управление. Его необходимо объявить светским государством и начать работу над поправками к конституции", - сказал он.

Подписанные в 1989 году Таифские соглашения, положившие конец гражданской войне, закрепляют ведущую роль, которую играют в ливанской политике религиозные конфессии. Премьером страны может стать только мусульманин-суннит, президентом - христианин-маронит, а спикером парламента - шиит.

Секторальное деление стало одной из главных причин тотальной коррупции и фактического коллапса ливанского государства.

Наиболее наглядным примером кризиса государственных институтов стал мощный взрыв в бейрутском порту. Жители страны обвинили в произошедшем властей: предполагается, что из-за коррупции и других проблем они не смогли обеспечить безопасное хранение в порту легковоспламеняющихся веществ. Кризис со взрывами наслоился на серьезные проблемы в экономике Ливана.

В итоге после массовых акций протеста в Бейруте правительство Ливана ушло в отставку, и теперь Абиду предстоит сформировать новый кабинет министров.