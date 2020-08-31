Страны Балтии объявили Лукашенко и еще 29 представителей его режима персонами нон-грата

president.gov.by Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что список согласован с Латвией и Эстонией, но это лишь "первоначальная версия", и в дальнейшем он будет пополняться

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Латвия, Литва и Эстония объявили персонами нон-грата президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 чиновников, запретив им въезд. В список включены представители аппарата и администрации президента Белоруссии, Центральной избирательной комиссии, МВД, Минюста, Генпрокуратуры, КГБ, Следственного комитета, Совета Безопасности, Комитета государственного контроля и горисполкома Минска, сообщается на сайте латышского МИДа.

Помимо Лукашенко, в списке числится его сын Виктор Лукашенко - помощник президента по национальной безопасности, член Совета Безопасности и первый вице-президент Национального олимпийского комитета Белоруссии; глава ЦИК Лидия Ермошина, ее заместитель Вадим Ипатов, секретарь комиссии Елена Дмухайло и члены ЦИК Светлана Кацубо, Игорь Плышевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец.

Также в список внесены госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков, глава КГБ Валерий Вакульчик, генпрокурор Александр Конюк, председатель СК Иван Носкевич, глава МВД Юрий Караев, первый замминистра МВД, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, замминистра, начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, заместитель начальника Департамента охраны МВД - начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения Олег Шаблыко.

"Эти люди своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов", - говорится в сообщении латышского МИДа. Глава ведомства Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что Латвия "решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и преследование журналистов и активистов".

По словам министра, своим решением Рига дает "четкий сигнал, что такие действия неприемлемы и что ответственные за такие действия не приветствуются в Латвии". Ринкевичс призвал Европейский союз незамедлительно принять аналогичные решения. Въезд указанным чиновникам в Латвию запрещен на неопределенный срок.

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене также подписала распоряжение о введении санкций в отношении представителей белорусского режима "за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов", передает Delfi. В МВД республики заявили, что список лиц, которым запрещен въезд, может быть расширен. Срок действия запрета на въезд в ведомстве не указали.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что список согласован с Латвией и Эстонией, но это лишь "первоначальная версия", и в дальнейшем он будет пополняться. "Пока мы говорим об ограничениях в передвижении должностных лиц. Господин Лукашенко в этом списке. Проверили сам список и установили, что три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них - целых 15 раз", - отметил Науседа.

Эстония ограничила въезд лицам из санкционного списка сроком на пять лет, до 30 августа 2025 года, сообщает Tut.by. В эстонском МИДе отметили, что эти чиновники "играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Белоруссии и в применении насилия против мирных демонстрантов".

"Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушениям прав человека в Белоруссии. В то же время мы считаем важным не наказывать народ Белоруссии", - подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, добавив, что Таллин поддерживает усилия белорусов по достижению демократических перемен.