В Минске двух футболистов задержали и избили по дороге с тренировки, обвинив в нападении на машину милиции

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com Футболистов белорусского клуба "Крумкачы" Сергея Козеку и Павла Рассолько задержали и избили во время акции протеста в Минске 30 августа по возвращении с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским

Футбольный клуб «Крумкачы»

Футболистов белорусского клуба "Крумкачы" Сергея Козеку и Павла Рассолько задержали и избили во время акции протеста в Минске 30 августа по возвращении с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским, сообщает сайт Tribuna.com. При этом спортсмены в акции не участвовали.

Правоохранительный центр "Весна" сообщил, что Козека и Рассолько задержаны по подозрению в повреждении милицейского микроавтобуса. МВД Белоруссии сообщило, что участники несанкционированной акции оппозиции повредили в воскресенье в Минске служебную машину милиции, были задержаны три человека.

Как сообщил в Facebook коллега футболистов Владислав Майоровский, опубликовавший видео нападения на машину, Козека и Рассолько возвращались с тренировки и стали свидетелями инцидента. После того, как микроавтобус уехал, они пошли дальше, где их ждал один из тренеров клуба, и подверглись атаке, избиению и захвату. "Паша Рассолько ночь провел в Ленинском РОВД. Сергея Казеку среди ночи оттуда же забрала скорая. В наручниках и под конвоем", - сообщил Майоровский.

"С ребятами работает адвокат. Была назначена судебно-медицинская экспертиза по факту нанесения им телесных повреждений. Сегодня будут проводиться следственные действия. Ребятам здоровья, сил и терпения", - сообщил он.

Директор клуба Олег Давидович рассказал порталу Tut.by, что Сергей Козека с переломом позвонка находится в больнице, а Рассолько - в РУВД. В клубе собрали видеоматериалы, доказывающие, что игроки не участвовали в стычках с правоохранительными органами. По этой причине игроков должны отпустить без суда.

"Они вообще изначально на противоположной стороне стояли. Их хотели задержать возле микроавтобуса, но Паша сказал, что они футболисты и идут с тренировки. У него и рюкзак был с потной формой. Их отпустили, и они пошли через Городской вал на Романовскую Слободу. Два военных кордона прошли, а на третьем на них налетели и избили. Говорят, по ориентировке были похожи на тех, кто участвовал в заварушке на проспекте", - уточнил директор клуба в интервью "Трибуне".

Сообщается, что в РУВД с футболистами обходились корректно, но при задержании им были нанесены травмы. На тренировке игроки будут решать, стоит ли команде выходить на матч против "Динамо", а после получения данных судебно-медицинской экспертизы будет принято решение, станут ли футболисты обращаться в правоохранительные органы.

Ранее "Крумкачы" вышли на матч с "Молодечно" в майках "Мы с народом", за что получили предупреждение от Белорусской федерации футбола. Клуб обвинили в том, что его участники "изменили церемонию проведения матча, не согласовав это с официальными лицами", а диктор по стадиону производил объявления про спонсоров и партнеров клуба во время матча. В связи с этим клубу вынесли предупреждение за несоблюдение требований к организации матча.