В понедельник самолет авиакомпании El Al (рейс LY971) с американской и израильской торгово-дипломатическими делегациями на борту совершил посадку в аэропорту Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Лайнер израильской авиакомпании впервые получило разрешение на пролет в воздушном пространстве Саудовской Аравии.

В Абу-Даби израильско-американскую делегацию встретил министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Ануар Гаргаш, пишет NEWSru Israel.

Перед вылетом из аэропорта имени Бен-Гуриона советник и зять президента США Джаред Кушнер выразил надежду на то, что с этого рейса начнется новый период отношений на Ближнем Востоке. "Это исторический перелет, и мы надеемся, что он положит начало еще большему историческому путешествию на Ближнем Востоке и за его пределы", - заявил Кушнер. Он был одним из главных участников переговоров о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter также приветствовал рейс, назвав его примером "мира для мира". Над окном кабины пилота Boeing-737 на арабском, иврите и английском языках было написано слово мир, сообщает радио "Свобода".

Напомним, ранее ОАЭ официально объявили об отмене экономического бойкота Израиля в рамках соглашения о нормализации отношений. Эмираты стали первым государством Персидского залива, которое устанавливает активные дипломатические контакты с Израилем. Раньше Абу-Даби не признавал существование еврейского государства.

Частью договоренностей стало обязательство Израиля приостановить реализацию своих планов по установлению суверенитета над рядом оккупированных территорий Западного берега Иордана.

Делегация во главе с председателем совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом вылетела в ОАЭ для обсуждения сотрудничества во всех сферах, кроме безопасности.

Вопросы безопасности будут обсуждаться отдельной делегацией, которая вылетит в Абу-Даби через неделю.

Израильский журналист Барак Равид сообщает, что во время полета Кушнер говорил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп планируют обсудить тему возможной продажи ОАЭ американских истребителей пятого поколения F-35.