Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова сообщила в понедельник о создании новой политической партии "Вместе"

Виктор Бабарико / YouTube В видеообращении также был продемонстрирован ролик с участием белорусского оппозиционера Виктора Бабарико, задержанного по подозрению в организации противоправной деятельности в Белгазпромбанке и содержащегося на данный момент в СИЗО КГБ

Виктор Бабарико / YouTube

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова сообщила в понедельник о создании новой политической партии "Вместе", передает ТАСС.

"Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе". <...> В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем еще сильнее", - сказала она в видеообращении.

"Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти. Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь", - заявила Колесникова.

В видеообращении также был продемонстрирован ролик с участием белорусского оппозиционера Виктора Бабарико, задержанного по подозрению в организации противоправной деятельности в Белгазпромбанке и содержащегося на данный момент в СИЗО КГБ.

Штаб распространил видеообращение Бабарико, которое, видимо, было записано перед его задержанием.

"Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников", - сказал Бабарико в видеообращении.

"Основные цели и задачи, которые мы хотим, чтобы это движение решало. Первое - проведение конституционной реформы. Это самая главная задача на сегодняшний день", - подчеркнул он. Вторая задача, которую решает партия, это объединение гражданских инициатив, сказал Бабрико.

Ранее в понедельник член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что совет необходимо юридически зарегистрировать как общественное движение, чтобы избежать обвинений в "нелегитимности" структуры.

Координационный совет белорусской оппозиции не изменит формат работы несмотря на создание партии "Вместе", заявили в понедельник в пресс-службе совета.

"Совет не является политической партией, штаб Виктора Бабарико создает политическую партию. Форма совета никаким образом не меняется", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что "создание партии - инициатива штаба Виктора Бабарико, согласовано было с теми членами президиума КС, с которыми было возможно по объективным обстоятельствам".