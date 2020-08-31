Павел Латушко, пресс-конференция после второго заседания Координационного совета

Координационный совет / YouTube Павел Латушко, Мария Колесникова и Максим Знак, пресс-конференция после второго заседания Координационного совета

Координационный совет / YouTube

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры и бывший дипломат Павел Латушко назвал "непонятной" позицию России по ситуации в Белоруссии, передает "Интерфакс".

"Для меня как для дипломата непонятна позиция России. Если посмотреть в долгосрочной, среднесрочной перспективе, то это не соответствует интересам Российской Федерации", - заявил Латушко в понедельник журналистам.

По его словам, несмотря на то, что вопрос внутриполитический, "многие белорусы смотрели в сторону востока и ждали, будет ли какая-то реакция со стороны Кремля в поддержку общественного движения"."Такая реакция есть, поддержки - нет", - констатировал он.

По мнению Латушко, из-за этого "авторитет российского руководства значительно уменьшился среди белорусского общества". Мне кажется, это также не соответствует интересам России. Соответствует ли это интересам Белоруссии - это уже другой вопрос. А то, что это не соответствует интересам России - это да", - сказал член президиума Координационного совета.

В понедельник Координационный совет встречался со своими рабочими группами. После провели встречу с журналистами. В президиуме осталось трое из семи: Павел Латушко, Мария Колесникова и Максим Знак. Светлана Алексиевич по состоянию здоровья не смогла прийти. Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский отбывают сутки в изоляторе в Жодино. Днем была задержана Лилия Власова.

"Это "символизм" задержать человека, который работает медиатором и готовит переговоры. Мы озабочены этим задержанием и рассматриваем как давление на деятельность КС. Мы считаем, что эти действия имеют политическую мотивацию и преследуют цель раскоординировать деятельность КС. Сегодня власть не заинтересована в диалоге и поиске решений в той внутриполитической ситуации, которая сложилась. Мы готовы дальше работать над решением путем диалога", -прокомментировал ситауцию Павел Латушко.

"Нужно начинать думать о создании общественного движения, соответствующим образом оформленного, зарегистрированного, в которое могут войти представители различных слоев общества, чтобы показать власти, что есть субъект переговоров" - сказал также Павел Латушко. По его словам, "это будет юридически оформленная сила".

"Конечно, власть сделает все, чтобы эта организация не была зарегистрирована. Но это будет опять отказ от диалога", - добавил Латушко.

Напомним, после выборов 9 августа сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.

В расширенный состав Координационного совета уже включено порядка 4 тыс. человек, еще около 10 тыс. заявок не обработано, сообщил в понедельник член президиума КС, юрист Максим Знак.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета является антиконституционной и направлена на захват власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.