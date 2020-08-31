В Минске задержали члена президиума координационного совета белорусской оппозиции, международного медиатора, известного юриста Лилию Власову. Об этом сообщил еще один член президиума, бывший директор Купаловского театра Павел Латушко, передает "Интерфакс".

Власову задержали в понедельник днем. У нее дома прошел обыск. "Задержание осуществлял Департамент финансовых расследований КГК (Комитет госконтроля), - сообщил Латушко.

Он напомнил, что 1 сентября намечается расширенное заседание координационного совета.

Ранее в понедельник Власову вызывали в милицию за участие в несанкционированном митинге.

Накануне Лилия Власова вместе с Марией Колесниковой и Максимом Знаком пришли на многотысячный митинг на проспекте Победителей в Минске, пишет tut.by. Мария Колесникова просила силовиков, стоящих в оцеплении, чтобы к ней вышел начальник силовиков на переговоры, чтобы людей пропустили и они могли спокойно гулять по проспекту и всему городу.

25 августа еще двух членов президиума арестовали на десять суток за организацию несогласованной акции. Это член стачкома Минского транспортного завода Сергей Дылевский и доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Кроме Власовой, Латушко, Дылевского и Ковальковой, в президиум совета входят писатель Светлана Алексиевич, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. В самом совете несколько десятков человек. Совет был создан для организации передачи власти в Белоруссии.

По факту создания совета возбуждено уголовное дело. Всех членов президиума, в том числе Власову, уже вызывали на допросы в Следственный комитет. Они дали подписку о неразглашении.Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти требуют прекратить незаконные акции.