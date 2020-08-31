Pixabay.com Оппозиция Черногории получила большинство мест в парламенте по итогам обработки 99,65% бюллетеней, заставив говорить о "падении 30-летнего режима"

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Государственная избирательная комиссия Черногории опубликовала на своем сайте предварительные результаты парламентских выборов по итогам обработки 99,65% данных с участков. Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) набрала 35,10%, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,51% .

Другая оппозиционная коалиция "Мир - наша нация" получила 12,5% голосов, коалиция "Черное на белое" - 5,53%, cоциал-демократы Ивана Брайовича - 4,1%. Остальные голоса достались партиям бошняцкого и албанского национальных меньшинств.

По итогам выборов у оппозиционных коалиций в сумме 41 место в черногорском парламенте ("За будущее Черногории" - 27 мест, "Мир - наша нация" - десять мест, "Черное на белое" - четыре места). У правящей партии Мило Джукановича - 30 мест.

Президент Мило Джуканович не соглашался с поражением ДПС и призывал дождаться официальных результатов. "Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаемся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат", - приводит его слова ТАСС.

Как пишет "Коммерсант", расчет оппозиции, которая шла на выборы тремя колоннами - коалициями вокруг "Демократического фронта", демократов и объединения URA, - оправдался. Первые две коалиции считаются просербскими, последняя позиционирует себя как проевропейская. Втроем им удалось получить голоса не только просербских избирателей, но и части критически настроенных к власти черногорцев.

В пользу оппозиции сыграло и то, что хорватское меньшинство лишилось практически гарантированного места в парламенте. За него боролись две хорватские партии, и обе не дотянули до нужного результата, хотя этот "хорватский мандат" может оказаться решающим при формировании нового большинства в парламенте.

Внешнеполитический курс нового правительства будет во многом зависеть от того, каким оно окажется. Дело в том, что "Демфронт" и демократы, получающие 27 и десять мест соответственно, до сих пор высказывались против членства Черногории в НАТО, скептически относились к ЕС и не признавали итогов референдума о независимости 2006 года. URA же выступает за продолжение пути Черногории в Европу. Обладая четырьмя мандатами, она настаивает на формировании непартийного правительства экспертов. По данным политологов, формирование такого правительства не означает существенных перемен во внешней политике Черногории, тогда как в случае формирования правительства по воле "Демфронта" перемены могут быть радикальными.

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" профессор Здравко Кривокапич ранее уже объявил о победе оппозиции на выборах в парламент и "падении 30-летнего режима" и предложил всем национальным партиям примкнуть к победителю, чтобы работать вместе на благо страны. Своего рода ответом на это предложение стало заявление лидера Партии бошняков (опирается на местных славян-мусульман) Рафета Хусовича. "Ожидаем, что и впредь будет продолжен европейский путь Черногории как гражданского и многонационального общества и члена НАТО, и на этом будет строиться ее государственная политика", - заявил он.