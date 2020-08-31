Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Испании Павла Пустового, который ранее высказался за пересчет голосов на выборах и против избиений мирных демонстрантов силовиками.

"Павел Пустовой лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это предусмотрено указом N 327, который президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 31 августа", - сообщило государственное информагентство "БелТА".

Пустовой освобожден от должности посла Белоруссии в Испании и по совместительству постоянного представителя Белоруссии при Всемирной туристской организации.

19 августа Павел Пустовой заявил, что для мирного разрешения кризисной ситуации в Белоруссии необходимо пересчитать голоса на прошедших 9 августа выборах президента.

"Отвечая на часто задаваемый, к сожалению, не лично и не в рамках приличия, вопрос о событиях в Белоруссии, хочу отметить, что такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века. Для ее мирного разрешения, на мой взгляд, следует, во-первых, провести пересчет результатов голосования", - говорилось в обращении Пустового на странице посольства в Facebook.

Вместе с тем посол утверждает, что сотрудники посольства Белоруссии в Мадриде "честно и открыто организовали голосование граждан на президентских выборах и предъявили итоговый протокол наблюдателю, выдвинутому от белорусской диаспоры", однако теперь эти сотрудники подвергаются "бесчисленным оскорблениям и провокациям".

Дипломат также отметил, что в республике необходимо провести открытые суды над теми, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал силовиков на жестокость, "первыми нападая с камнями и арматурой", задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами, сбивал на машинах представителей милиции, угрожал близким непосредственных участников событий.

Посол посетовал, что под огнем критики из-за действий неких "подстрекателей" оказался и офис почетного консула Белоруссии в Барселоне К. Бальсельса Наварро. "Гражданин Испании, который за свой счет содержит представительство, не имеет никакого отношения к политическим событиям в Беларуси, а решил искренне и бескорыстно помогать белорусам, попавшим в трудную ситуацию, оказывать помощь бизнесменам, ученым, артистам, спортсменам и всем другим профессионалам обеих стран устанавливать дружеские связи, сейчас столкнулся с оскорблениями и угрозами в отношении себя и своих сотрудников, вандализмом в отношении исторического здания, в котором находится его офис", - отметил дипломат.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек, хотя оппозиция говорит о смерти шести человек в ходе подавления протестов. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

В Евросоюзе заявили, что не могут считать голосование "ни справедливым, ни свободным". 25 августа высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что совет глав МИД стран Евросоюза обсудит возможность введения точечных санкций в отношении белорусских властей.

Светлана Тихановская была вынуждена уехать за границу. Но оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти. При этом Лукашенко отказывается вести переговоры с советом, обвинив его членов в попытке государственного переворота. В связи с эти было возбуждено уголовное дело.

В последнее время власти перешли к точечным задержаниям наиболее активных протестующих и членов стачкомов. Одновременно Лукашенко в своих заявлениях продвигает версию о том, что политический кризис спровоцировали из-за рубежа, а НАТО якобы готовится к военному вторжению в Белоруссию.

27 августа президент России Владимир Путин объявил, что готов защитить суверенитет Белоруссии в случае угрозы извне. По его словам, Лукашенко попросил такой помощи в случае необходимости. Путин также сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских сотрудников правоохранительных органов.