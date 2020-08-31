Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения назвал шведскую модель борьбы с COVID-19 примером для других стран в долгосрочной перспективе. Темпы прироста численности заболевших в Швеции замедляются в отличие от стран, которые поразила новая волна коронавируса.

Поэтому подход Швеции к борьбе с распространением коронавирусной инфекции - это образец, к которому должны стремиться другие страны в долгосрочной перспективе, заявил один из шести спецпосланников ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро. Его слова приводит Bloomberg.

Он назвал доверие ключом к устойчивому успеху в борьбе с коронавирусом. По сравнению с другими странами Швеция в начале пандемии ввела более мягкие ограничения на передвижение, положившись на то, что население проявит сознательность и будет следовать установленным правилам. "В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству", - пояснил Набарро.

Спецпосланник ВОЗ назвал изоляцию "грубым инструментом", который "в действительности урезает средства к существованию всех, особенно бедных людей и малых предприятий".

За время пандемии в Швеции, по данным Университета Джонса Хопкинса на 31 августа, было зарегистрировано 83 958 заразившихся коронавирусом, 5821 из них умер. Уровень смертности составил 57 на каждые 100 000 человек, что намного выше, чем, например, в соседних скандинавских странах (Норвегия - 5, Финляндия - 6, Дания - 11). Но темпы роста численности новых случаев заболевания и смертей от COVID-19 с конца июня заметно снизились, и шведское национальное агентство здравоохранения даже предложило поднять лимит на проведение общественных мероприятий с 50 до 500 человек. В то же время правительства других стран мира возвращаются к жестким мерам на фоне новой волны заболеваемости, пишет Forbes.

Швеция оказалась единственной из стран Евросоюза, которая не стала вводить режим самоизоляции и закрывать школы и общественные места для сдерживания эпидемии. Населению лишь было рекомендовано соблюдать принципы социального дистанцирования. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл назвал введенные почти во всем мире карантинные меры формой "безумия", противоречащей теориям противодействия вирусным эпидемиям. Тегнелл поддерживает теорию коллективного иммунитета, по которой население должно стать невосприимчивым к вирусу, когда им заразятся не менее 60% людей.

Однако исследование, результаты которого были опубликованы в августе на сайте Королевского медицинского общества Великобритании, установило, что в апреле-мае уровень иммунитета в Стокгольме и Лондоне оказался одинаковым - 17% населения, - несмотря на то, что Великобритания в отличие от Швеции вводила у себя ограничительные меры.

В Швеции мнения об эффективности выбранной стратегии расходятся. Глава шведского агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон в недавнем интервью заявил, что Швеция одна из немногих справилась с ограничением распространения инфекции. В то же время профессор вирусологии в Университете Умео Фредрик Элг обратил внимание на высокую смертность от коронавируса в стране. "У нас почти 6000 погибших. Мы предали наших стариков", - заявил он.