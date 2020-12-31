В жилом доме в Риге произошел взрыв, погиб один человек

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По меньшей мере один человек погиб, еще шесть получили ранения в результате взрыва, произошедшего в ночь на четверг в жилом доме в Риге в районе Агенскалнс. Об этом на своей странице в Twitter сообщила Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.

"Согласно предварительной информации, в жилом доме произошел взрыв. На месте происшествия - частично разрушенное трехэтажное здание, горят второй и третий этажи, а также крыша. К настоящему моменту сообщается об одном раненом и пяти эвакуированных гражданах", - говорится в тексте.

Троих пострадавших спасли пожарные. Один из них оказался под завалами частично разрушенного здания, на его освобождение из-под обломков ушло больше часа. Еще пять человек были эвакуированы из разрушенного дома.

Разрушенная часть здания проверена, люди не обнаружены. Угрозы распространения огня на уцелевшую часть здания нет. На месте работают 40 спасателей и 11 единиц специальной техники.

В рижской полиции отметили, что оставшиеся без крова жильцы дома были доставлены к родственникам. Тем не менее при необходимости для них будет организовано проживание в гостинице. Кроме того, проживание в гостинице будет доступно для граждан, в настоящее время находящихся в больнице.

Очевидец событий, снявший последствия взрыва на видео, утверждает, что из очага возгорания выходит газ. Как сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола, которую цитирует "Интерфакс", по предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа, однако все обстоятельства и причины трагедии выяснит следствие. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, добавила пресс-секретарь государственной полиции Симона Гравите.